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پویش ملی سجادههای رضوی با هدف ثبت خاطرات اولین نماز از امروز همزمان با سالروز شهادت حضرت امام رضا (ع) آغاز میشود و نتایج آن ۸ شهریورماه، همزمان با میلاد باسعادت حضرت رسول اکرم (ص) و حضرت امام جعفر صادق (ع) اعلام خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حامد صالحی اظهار کرد: خاطرات اولین نماز در قالب پویش ملی سجادههای رضوی روایت خواهند شد، این پویش تنها یک مسابقه نیست، بلکه تلاشی برای ثبت بخشی از خاطرات معنوی مردم درباره نماز است.
وی گفت: از علاقهمندان دعوت میشود عکس سجاده شخصی خود را همراه با خاطرهای واقعی و با قلم خودشان از اولین نماز به سامانه جامع نماز من به نشانی App.namazman.ir ارسال کنند. همچنین کسانی که نخستین نماز خود را در حرم مطهر امام رضا (ع) اقامه کردهاند، میتوانند خاطره آن لحظه را روایت کنند.
مدیرکل روابط عمومی ستاد اقامه نماز کشور تاکید کرد: هدف سجادههای رضوی این است که خاطراتی که شاید سالها در گوشه ذهن و خانههای مردم باقی مانده، ثبت و جمعآوری شود. پس از پایان پویش، از میان خاطرات برتر، مجموعهای در قالب یک کتابچه تدوین و منتشر خواهد شد تا این روایتهای صمیمی و واقعی، به عنوان بخشی از میراث فرهنگی و معنوی مردم برای نسلهای آینده باقی بماند.
صالحی افزود: ۳۰ اثر برتر با انتخاب مردمی برگزیده میشوند و به هر یک از این آثار یک میلیون تومان اهدا خواهد شد.