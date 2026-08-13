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تیم فوتبال تراکتور کشور عمان را بهعنوان میزبان خود در لیگ نخبگان آسیا انتخاب کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، با توجه به تصمیم کنفدراسیون فوتبال آسیا مبنی بر برگزاری دیدار نمایندگان ایران بهعنوان تیمهای میزبان در کشور ثالث، باشگاه تراکتور کشور عمان را بهعنوان محل میزبانی دیدارهای آسیایی خود معرفی کرده است و روند نهایی مربوط به تأیید و هماهنگیهای لازم در حال طی شدن است.
در صورت نهایی شدن فرآیندهای مربوطه، تراکتور در فصل جدید لیگ نخبگان آسیا از حریفان خود در کشور عمان میزبانی خواهد کرد.
همچنین خداداد عزیزی، مدیر تیم فوتبال تراکتور به عنوان نماینده باشگاه، هفته آینده برای حضور در مراسم قرعهکشی لیگ نخبگان آسیا عازم مالزی خواهد شد.