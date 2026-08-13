همزمان با شب شهادت امام رضا (ع) و ۲۸ صفر، اهالی روستای ولی‌آباد شهرستان اسدآباد اقدام به پخت و توزیع ۲ هزار پرس غذای گرم میان مردم و عزاداران می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، بیش از ۲۰ سال است که همزمان با شب شهادت امام رضا (ع) و ۲۸ صفر، اهالی روستای ولی‌آباد شهرستان اسدآباد با برپایی یک آیین سنتی و مذهبی، اقدام به پخت و توزیع ۲ هزار پرس غذای گرم میان مردم و عزاداران می‌کنند.

این مراسم هر سال با مشارکت اهالی روستا و با هدف اطعام عزاداران و زنده نگه داشتن سنت حسنه نذری برگزار می‌شود و غذای تهیه‌شده در میان مردم و نیازمندان توزیع می‌شود.

اهالی ولی‌آباد می‌گویند؛ این سنت بیش از دو دهه است نسل به نسل ادامه داشته و امسال نیز با حضور و مشارکت مردم برگزار خواهد شد.