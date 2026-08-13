دبیر انجمن قطعه سازان خودرو کشور گفت: سازکار عملیاتی و اجرایی واردات بدون انتقال ارز یا استفاده از ارز دیگران باید شفاف و قانونی شود تا در صورت‌های مالی تامین کنندگان قابل ارائه به نهاد‌های ذی ربط باشد.

آرش محبی نژاد در مصاحبه با خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما افزود: تخصیص ارز برای تامین قطعات خودرو بسیار روند کندی دارد و میزان ارز تخصیصی هم کافی نیست، روش‌هایی نظیر واردات بدون انتقال ارز یا استفاده از ارز دیگران آغاز شده است، اما در این روش‌ها قیمت ارز بالا می‌رود که لازم است شورای رقابت و سازمان حمایت از مصرف کنندگان این موضوع را در قیمت گذاری خودرو لحاظ کنند.

وی گفت: هزینه حمل قطعات وارداتی نسبت به سال گذشته بیش از ۱۰ برابر شده است، در حوزه قطعات تولید داخل هم هزینه مواد اولیه بالا رفته است، اما تامین قطعات محصولات داخلی ادامه دارد.

دبیر انجمن قطعه سازان خودرو افزود: تامین قطعات خودرو‌های مونتاژی و وارداتی بسیار دشوار شده است و برخی از این خودرو‌ها در صورت خرابی حتی تا ۶ ماه معطل تامین قطعه هستند، پیش‌تر هم هشدار داده شده که برای واردات خودرو باید به زنجیره تامین قطعات توجه کرد.