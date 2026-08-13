وزیر امور خارجه نروژ با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران نیز همانند دیگر کشور‌های جهان حق دارد که محافظت شود، گفت که جنگی که آمریکا و اسرائیل از ۲۸ فوریه (نهم اسفند) علیه ایران آغاز کردند مغایر با همه قوانین بین‌المللی است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛«اسپن بارت‌اید» امروز در نشست خبری مشترک با همتای پاکستانی خود در اسلام‌آباد از تلاش‌های دولت پاکستان در راستای کمک به صلح در منطقه از طریق میانجی گری حمایت کرد.

وی که به عنوان اولین وزیر خارجه نروژ پس از ۱۰ سال به پاکستان سفر رسمی انجام داده است، افزود: نروژ جز اولین کشور‌های غربی بود که ملاحظات جدی خود را در بحث جنگ تحمیلی ایران اعلام کرد و ما جنگ آمریکا و اسرائیل را مغایر با همه قوانین بین‌المللی می‌دانیم.

وزیر خارجه نروژ تاکید کرد: لذا قوانین بین‌المللی باید شامل تمامی کشور‌ها شود؛ همانطور که ایران نیز مثل دیگر کشور‌های جهان حق دارد از خود محافظت کند.

وی با قدردانی از تلاش‌های صلح جویانه اسلام‌آباد اظهار داشت که بحث میانجی گری، تسهیل گری و کمک به صلح بسیار دشوار است در عین حال نروژ با طرف پاکستانی هم عقیده است.

اپسن بارت‌اید گفت که آزادی کشتیرانی نباید محدود به یک مساله خاص شود بلکه این مرتبط با وضعیت جهانی است و باید حل و فصل شود.

وی ادامه داد که با وزیر خارجه پاکستان درباره وضعیت کشمیر، افغانستان، فلسطین و همچنین توافق سه جانبه پاکستان، عربستان و ترکیه صحبت کرده است.

وزیر خارجه نروژ تاکید کرد که قطعنامه‌های مرتبط با فلسطین باید به اجرا گذاشته شود.

سناتور «محمد اسحاق دار» معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه پاکستان نیز گفت که وی همتای نروژی خود را در جریان تلاش‌های جاری صلح و تنش‌زدایی بین ایران و ایالات متحده قرار داده است.

وی افزود که درباره وضعیت بحرانی در کشمیر، اقدام هند در تعلیق پیمان آب‌های ایندوس با پاکستان، افغانستان و توافق سه‌جانبه با عربستان و ترکیه نیز تبادل نظر انجام شده است.

، وزیر امور خارجه نروژ برای سفر رسمی ۲ روزه امروز وارد اسلام‌آباد شد و قرار است در ادامه با شهباز شریف نخست وزیر و فیلد مارشال سید عاصم منیر فرمانده ارتش پاکستان نیز دیدار کند.