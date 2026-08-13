همزمان با سالروز شهادت امام رضا(ع)، هزاران نفر از مردم ولایتمدار شهرستان‌های ورامین، قرچک و توابع، با پای پیاده به سوی حرم مطهر حضرت جعفر بن موسی‌الکاظم(ع) در پیشوا حرکت کردند تا ارادت خود را به ساحت اهل‌بیت(ع) به نمایش بگذارند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، همزمان با سالروز شهادت امام رضا (ع)، مردم دشت ورامین برای عرض ارادت به امام مهربانی ها، امام رضا علیه‌السلام به صورت پیاده به سمت حرم مطهر حضرت جعفر بن موسی‌الکاظم (ع) برادر امام رضا در پیشوا حرکت کردند.

هزاران نفر از مردم ولایتمدار شهرستان‌های ورامین، قرچک و توابع، با پای پیاده، خود را به حرم مطهر حضرت جعفر بن موسی الکاظم (ع)، برادر بزرگوار امام رضا (ع)، در شهرستان پیشوا رساندند تا ضمن عرض تسلیت به محضر حضرت ولیعصر (عج)، ارادت خالصانه خود را به ساحت مقدس اهلبیت (ع) نشان دهند.