سرمربی تیم ملی والیبال نشسته گفت: کاپیتان تیم به اردو‌ها دعوت شد ولی خودش به اردو نیامد، دلیل خاصی ندارد، ما به این مسائل نمی‌پردازیم.

هادی رضایی، سرمربی تیم ملی والیبال نشسته کشورمان در گفتگو با خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، اظهار داشت: ما پس از مسابقات جهانی که با قهرمانی و کسب سهمیه پارالمپیک برگشتیم، تغییرات ۵۰ درصدی در تیم ملی انجام دادیم و بازیکنان جوان به تیم ملی اصلی اضافه کردیم و الان اولین اردو بعد از مسابقات جهانی است و سه اردوی دیگر برای اعزام به ناگویا درپیش داریم. با تغییر ۴۰ تا ۵۰ درصدی انشاءالله در ناگویا شرکت می‌کنیم و با تلفیق بچه‌های جوان و با تجربه انشاءالله تیم را آماده مسابقات لس آنجلس میکنیم. چون کسب سهمیه کرده‌ایم و بحث دیدار‌های سهمیه‌ای را نداریم باید برنامه‌های جدید را برای دو سال بعد پیش ببریم و هدف اصلی ما لس آنجلس است.

وی افزود: بچه‌ها خوب کار می کنند و حتی نیرو‌های فنی جدید هم به اردو اضافه شدند و تلفیقی از تیم اول و دوم ما برای ناگویا تشکیل شده است. البته ما قبلا هم این بازیکنان جوان را در اردو داشتیم و از بین ۳۰ بازیکن ۱۵ بازیکن برای ناگویا انتخاب شدند. این اردو تا ۲۲ مرداد ادامه دارد و بعد از آن انشاءالله بتوانند با فاصله ۱۲ روز ۱۲ روز تا اعزام به مسابقاتی که ۲۵ مهر است در اردو باشند و مرحله بعدی اردو‌ها دهه اول شهریور برگزار خواهد شد. احتمالا میزبان تیم ملی عراق باشیم تا یک اردوی مشترک با آنها داشته باشیم ولی برنامه را تا ناگویا طراحی کردیم و بچه‌ها می‌دانند چه برنامه‌ای دارند.

رضایی گفت: ما تا ناگویا اعزامی نداریم، بازی تدارکاتی هم مثل دو سال قبل نداریم و بیشتر خودمان با خودمان بازی می‌کنیم البته ژاپن از ما درخواست کرده است که یک هفته زودتر از شروع مسابقات بازی‌های پاراآسیایی به شهر توکیو ژاپن برویم و در یک اردوی مشترک با تیم ملی این کشور با هزینه کشور ژاپن شرکت کنیم و بعد از آن به دهکده بازی‌ها در ناگویا برویم این موضوع را به مسئولان انتقال دادیم البته اگر موافقت بشود ما برنامه ریزی را انجام داده‌ایم.

سرمربی تیم ملی والیبال نشسته درباره اردوی مشترک با تیم ملی عراق، افزود: با تیم ملی عراق هم هماهنگی‌ها انجام شده است، در اردوی بعدی امکان دارد تیم عراق هم بیاید البته این اردو شاید بیشتر برای عراقی‌ها مفید باشد ولی تمام هزینه‌ها را تیم عراق پرداخت میکند و هزینه‌ای برای ما ندارد و یک تیمی که در بازی‌های پاراآسیایی که در ناگویا حضور دارد چند بازی خوب تدارکاتی انجام دهیم و ترکیب جوانمان را امتحان کنیم که ببینیم در زمین چه جوابی می‌دهند.

وی درباره پیشرفت تیم‌های آسیایی، گفت: تیم قزاقستان سوم جهان شد، این تیم چهار دور در قهرمانی جهان شرکت کرد، اولین بار پانزدهم شده است، چهار سال بعد در ۲۰۱۸ یازدهم شده و در سال ۲۰۲۲ مقام هفتم را کسب کرده و امسال در سال ۲۰۲۶ به مقام سوم رسید این نشان میدهد که تیم‌های آسیایی در حال پیشرفت هستند.

رضایی درباره غیبت علیپوریان، کاپیتان تیم ملی والیبال نشسته در اردو‌ها، افزود: وی به اردو دعوت شد و خودش حضور پیدا نکرد. دلیل خاصی ندارد و ما به این مسائل نمی‌پردازیم.