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نشست هماندیشی سرپرستان شوراهای حل اختلاف تهران با هدف بررسی عملکرد شوراهای حل اختلاف، توسعه فرهنگ صلح و سازش و ارائه راهکارهای عملی برای کاهش اطاله وقت دادرسی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، معاون قضائی رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به گزارش عملکرد سه ماهه شوراهای حل اختلاف گفت: این گزارش به رئیسکل دادگستری استان تهران ارائه شده و بر اساس ارزیابیهای انجامشده، میزان واقعی صلح و سازش با رشد ۱۱ درصدی همراه بوده است.
کلیوند در خصوص استفاده از ظرفیت دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در حوزه صلحیاری و همچنین صلحیاران گفت: با توجه به مقررات و دستور معاون اول محترم قوه قضائیه، موضوع صلحیاری در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در دستور کار قرار گرفته و در این زمینه مکاتبات لازم با سرپرستان مجتمعها انجام شده است.
وی همچنین بر ضرورت استفاده از ظرفیت کلانتریها در زمینه صلح و سازش تأکید کرد و افزود: مکاتبات لازم انجام شده و مقرر است ظرف مدت یک ماه برابر شیوه نامه، پاسخ و نتیجه بررسیها اعلام شود.
کلیوند توسعه ظرفیت صلح و سازش در کلانتریها را اقدامی مؤثر در جهت حل اختلافات در مراحل اولیه و جلوگیری از شکلگیری پروندههای قضایی و تراکم آنها عنوان کرد.
در پایان این نشست، پس از تبادل نظر میان سرپرستان، درباره موضوعات مطرح شده تصمیمات لازم اتخاذ و بر پیگیری و اجرای مصوبات و استمرار جلسات تاکید شد و از سه سرپرست مجتمع برتر شوراهای حل اختلاف شهر تهران در زمینه صلح و سازش تجلیل شد.