به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد ، در چهارمین یادواره شهدای روستای دهنودشت سبزدشت شهرستان بافق بر ضرورت ثبت و انتشار خاطرات شهدای منطقه تأکید شد؛ موضوعی که حجت‌الاسلام حسینی، امام جمعه بافق از آن به‌عنوان یک خلأ فرهنگی یاد کرد و گفت: تاکنون کتابی جامع برای معرفی شهدای سبزدشت و روایت زندگی و خاطرات آنان منتشر نشده است.

رحیمی، مسئول برگزاری این یادواره، هدف از برگزاری این مراسم را زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا عنوان کرد و گفت: چهارمین یادواره شهدای دهنودشت با یاد چهار شهید این روستا برگزار شده است.

وی افزود: در حاشیه این مراسم چهار غرفه فرهنگی نیز برپا شد که غرفه نقاشی روی صورت، غرفه شهدای میناب و غرفه نقاشی با موضوع شهدای میناب از جمله آنها بود.

مسئول برگزاری یادواره شهدای دهنودشت گفت: این مراسم با همکاری گروه‌های شهدای هسته‌ای، شهدای منطقه سبزدشت و قرارگاه جهادی شهید امام خامنه‌ای برگزار شد.

رحیمی با اشاره به جایگاه شهدای سبزدشت افزود: دهستان سبزدشت بیش از ۶۸ شهید را تقدیم انقلاب کرده است.

امام جمعه بافق نیز در این مراسم بر ضرورت ثبت و نگارش خاطرات شهدا تأکید کرد و گفت: هنوز کتابی که شهدای منطقه سبزدشت را معرفی و زندگی و خاطرات آنان را روایت کند، در اختیار نداریم.

وی از خانواده‌ها و دوستان شهدا خواست خاطرات و ویژگی‌های آنان را ثبت و برای نسل‌های آینده ماندگار کنند.

حجت‌الاسلام حسینی همچنین تأکید کرد: در برگزاری یادواره‌ها باید بیش از همه به شهدای همان منطقه پرداخته شود و اهالی هر منطقه برای معرفی و روایت خاطرات شهدای خود پیشگام باشند.

وی خاطرنشان کرد: خاطرات شهدا باید گفته، نوشته و به دست مردم برسد تا نسل‌های آینده نیز با زندگی و سیره آنان آشنا شوند؛ چراکه در میان شهدای هر منطقه، الگو‌هایی وجود دارند که می‌توانند برای نسل امروز الهام‌بخش باشند.