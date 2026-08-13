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مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان لرستان از تکمیل فرآیند تجهیز تمامی دفاتر اسناد رسمی استان به تجهیزات پیشرفته ضبط صدا و تصویر اصحاب سند خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، یاسر ملکی گفت: در راستای اجرای سیاستهای عدالتخواهانه و افزایش سطح امنیت حقوقی، طرح تجهیز دفاتر اسناد رسمی استان به دوربینهای ضبط صدا و تصویر با موفقیت به پایان رسید و اکنون تمامی دفاتر فعال استان به سیستمهای نظارتی و دوربینهای ضبط وقایع مجهز شدهاند.
وی اظهار کرد: یکی از چالشهای همیشگی در نظام ثبت اسناد، بروز ادعاهای احتمالی پس از امضای سند در خصوص حضور نداشتن یا نارضایتی طرفین بوده است که با استقرار این سامانه هوشمند، تمامی مراحل حضور، اظهارات و امضای اصحاب سند به صورت دقیق ضبط میشود تا به طور مستقیم از حقوق شهروندان محافظت شود.
مدیرکل ثبت لرستان همچنین افزود: این تجهیزات نه تنها ابزاری برای نظارت است، بلکه از منظر حقوقی، سند را از حالت یک نوشته ساده به یک مستند چندرسانهای و غیر قابل انکار تبدیل میکند که میتواند در مراجع قضایی به عنوان قویترین دلیل اثبات حق به کار گرفته شود.
ملکی خاطرنشان کرد که این اقدام، بخشی از زنجیره مدرنسازی و دیجیتالیسازی خدمات ثبت اسناد در کشور است که با هدف کاهش دعاوی حقوقی و افزایش اعتماد عمومی به نظام ثبت اسناد انجام شده است.