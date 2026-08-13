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رئیس سازمان بسیج اساتید کشور در پیامی انتصاب رئیس جدید سازمان بسیج مستضعفین را تبریک گفت و آن را ادامهدهنده راه شهدای والامقام دانست و بر نقش راهبردی بسیج در تمدنسازی و جهاد تبیین تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ متن پیام محمدرضا مردانی، رئیس سازمان بسیج اساتید کشور به شرح زیر است:
بسمه تعالی
برادر گرامی جناب حجتالاسلام والمسلمین حاج حسین طائب
رئیس محترم سازمان بسیج مستضعفین
سلام علیکم.
ضمن تسلیت ایام سوگواری رحلت جانگداز خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفی (صلیالله علیه و آله)، شهادت مظلومانه کریم اهل بیت امام حسن مجتبی (علیهالسلام) و شهادت ثامن الحجج علی بن موسی الرضا (علیهالسلام)، بدین وسیله انتصاب بجا و شایسته جنابعالی از سوی فرماندهی معظم کل قوا حضرت امام خامنهای (مدظلهالعالی) به ریاست سازمان بسیج مستضعفین را به محضر آن بسیجی خستگیناپذیر و تمامی بسیجیان عزیز از صمیم قلب تبریک و تهنیت عرض مینمایم.
بدون شک این انتصاب، نشاندهنده نگاه راهبردی و اعتماد معظم له به شخصیتی است که کارنامه درخشان وی، بیش از چهار دهه مجاهدت و فرماندهی در سطوح عالی ردههای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در دوران پرافتخار دفاع مقدس، تصدی مسئولیت نیروی مقاومت بسیج، سازمان اطلاعات و معاونت فرهنگی سپاه و مشاور فرمانده کل، همواره در عالیترین ترازهای فرهنگی، دفاعی و امنیتی نظام نقشآفرین بوده است.
این مسئولیت خطیر در امتداد مجاهدتهای افتخارآمیز شهیدان والامقام سردار سید محمد حجازی و سرلشکر پاسدار غلامرضا سلیمانی رقم خورده است که رحمت و رضوان الهی نثار ارواح طیبه آنان و همه شهدای مخلص بسیجی باد. شهیدانی که با اخلاصی وصفناپذیر و روحیهای جهادی و انقلابی، الگویی ماندگار از ایثار، تواضع، شجاعت و ولایتمداری در تاریخ انقلاب اسلامی به یادگار نهادند و امروز، در ادامه راه، دعای خیر آن بزرگواران و همه شهدای بسیج، بدرقهی راه مسئولان بسیج خواهد بود.
به یاری پروردگار متعال و با عنایت به سوابق و تجارب ارزشمند، دانش، بینش، شناخت عمیق و نگرش راهبردی جنابعالی نسبت به شرایط کنونی و آینده و نقش بیبدیل شجره طیبه بسیج در معماری تمدن نوین اسلامی و ارکان ژئوپلیتیکی منطقه و جهان اسلام و جامعه بینالمللی، بیگمان این مسیر با رویکردی نوین و اقتداری مضاعف پیش خواهد رفت و بسیج به عنوان نیرویی قدرتمند، بالنده و مردمپایه، نقش خود را در تحقق آرمانهای الهی انقلاب اسلامی، بالندگی ایران قوی و تحکیم جبهه مقاومت بیش از پیش ایفا خواهد نمود.
همانگونه که قائد شهید امت بارها فرمودند، بسیج امروز یک نهاد نظامی نیست، بلکه تشکل و کنشگری منسجم، راهبردی و نظمیافته از انسانهای مؤمن و پایکار برای خدمت خالصانه و مجاهدت در عرصههای علمی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، دفاعی و امنیتی و... در تمامی عرصههای خدمت و مدیریت بحرانهای پیچیده است.
در منویات و تأکیدات رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظلهالعالی) در متن حکم صادره برای جنابعالی، چشماندازی که برای بسیج ترسیم شده، فراتر از تعاریف و چشمانداز رایج بوده و بر بکارگیری ظرفیتهای عظیم مردمی و اقشار مختلف تأکید مضاعف دارد. تعمیق سرمایههای اجتماعی با بهرهگیری از شبکه گسترده بسیجیان، هوشمندسازی اطلاعات مردمی در مواجهه با تهدیدات نوین، تقویت نقش مساجد به عنوان پایگاههای جهاد و خدمت، و ترویج الگوی مقاومت در سطح جهانی به عنوان راهبرد نرمافزاری در برابر جبهه استکبار، علیالخصوص نگاه زیبا و فراگیر «هر ایرانی یک بسیجی» از جمله رویکردهایی است که از سکانداران این کشتی نجات در این برهه حساس از زمان، مورد انتظار قرار گرفته است. یقیناً با شناخت عمیقی که از رویکردهای نوآورانه، توانمندی و مدیریت علمی و جهادی جنابعالی وجود دارد، به حول قوه الهی محقق خواهد شد و این رویکرد نوین، بسیج را در جایگاهی فراتر از یک نهاد و نیرو، بلکه به عنوان موتور محرکه و پیشران حرکتآفرین جهادی در تمامی عرصهها در سطوح ملی و بینالمللی در تراز راهبردی قرار خواهد داد.
اساتید بسیجی و بسیج اساتید کشور، به عنوان یکی از اقشار تخصصی و نخبگانی و پیشگام آن سازمان، آرمان الهی خود را تحقق فرامین امام و رهبر عزیز خویش قرار داده و خواهد کوشید تا با بهرهگیری از ظرفیتهای علمی و نخبگانی جامعه دانشگاهی، در راستای منویات رهبری عزیز و تدابیر جنابعالی، در تحقق وظایف محوله به ویژه در عرصههای علمی، جهاد تبیین و امیدآفرینی، کمک به ارتقای کارآمدی نظام حکمرانی و حل مسائل کشور به ویژه تحقق «هر استاد یک بسیجی» نقشآفرینی اثربخش داشته باشد.
به همین مناسبت به نوبه خود و به نمایندگی از طرف اساتید بسیجی، ضمن تبریک صمیمانه به محضر جنابعالی، توفیقات روزافزون آن برادر گرامی و همه بسیجیان سرافراز را در تحقق انتظارات و فرامین فرمانده معظم کل قوا حضرت امام خامنهای (مدظلهالعالی) و پاسداری از آرمانهای انقلاب و کیان جمهوری اسلامی ایران، از درگاه ایزد متعال مسئلت مینمایم.