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مربی تیم واترپلوی استان زنجان گفت: مرحله نهایی لیگ برتر واترپلو زیر ۱۴ سال کشور از ۲۳ تا ۲۶ مرداد به میزبانی زنجان با حضور ۱۱ تیم در استخر شهید شهبازی این شهر برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ امیرحسین موسوی گفت: مسابقات لیگ برتر واترپلو زیر ۱۴ سال کشور از روز جمعه ۲۳ مرداد آغاز میشود و تا دوشنبه ۲۶ مرداد امسال ادامه خواهد داشت و تیمها روز پنجشنبه ۲۲ مرداد وارد زنجان میشوند.
وی افزود: این رقابتها با حضور ۱۱ تیم از مناطق شمال و جنوب کشور برگزار میشود و تیم زنجان نیز پس از حضور در مرحله قبلی مسابقات که به میزبانی قزوین برگزار شد، توانست عنوان قهرمانی شمال کشور را به دست آورد و به عنوان تیم نخست این منطقه به مرحله نهایی صعود کند.
مربی تیم واترپلوی استان زنجان ادامه داد: تیم زنجان حدود ۶ تا هفت ماه است بصورت منظم تمرین میکند و برای حضور قدرتمند در این مسابقات آماده است.
موسوی با اشاره به اهداف برگزاری لیگهای پایه واترپلو گفت: برگزاری این مسابقات در ردههای سنی پایه کمک بزرگی به تیمهای ملی است، در گذشته مسابقات لیگ بیشتر در رده بزرگسالان برگزار میشد، اما در سه چهار سال اخیر فدراسیون لیگهای زیر ۱۴، زیر ۱۶ و زیر ۱۸ سال را نیز به برنامه مسابقات اضافه کرده است.