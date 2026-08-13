ریزش دیوار یک واحد مسکونی در محله بانبرز شهر ایلام، منجر به فوت یک دختربچه شد.

به گزارش صدا و سیمای مرکز ایلام؛ روابط عمومی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری ایلام، اعلام کرد: یک کودک ۱۳ ساله ایلامی در پی ریزش دیوار حیاط منزلی مسکونی در محله بانبرز این شهر، جان باخت.

بنابر این گزارش؛ پس از اعلام این حادثه به سامانه ۱۲۵؛ نیرو‌های امدادی از ایستگاه‌های نزدیک به محل حادثه اعزام شدند. آتش‌نشانان با انجام عملیات آواربرداری در کمترین زمان ممکن؛ پیکر بی‌جان این دختربچه را از زیر آوار خارج کردند.

علت دقیق حادثه از سوی کارشناسان در دست بررسی است و گمان می‌رود؛ نفوذ رطوبت و فرسودگی سازه دیوار در وقوع این سانحه مؤثر بوده باشد.