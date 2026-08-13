به گزارش خبرگزاری صداوسیما، همتی گفت: توسعه همکاری‌های مالی بریکس باید از گفت‌و‌گو‌های کلی فراتر رفته و به ایجاد زیرساخت‌های عملیاتی، امن و پایدار برای پرداخت‌ها و تسویه‌های فرامرزی منجر شود.

به گفته رئیس‌کل بانک مرکزی، اتصال شبکه‌های پرداخت و گسترش استفاده از ارز‌های ملی، ضمن کاهش وابستگی به مسیر‌های مالی خارج از بریکس، به افزایش سرعت، کاهش هزینه‌ها و ارتقای امنیت مبادلات تجاری اعضا کمک می‌کند.

وی افزود: ایران پیش‌تر بررسی ابعاد فنی، حقوقی و اجرایی اتصال سامانه‌های پرداخت اعضای بریکس را آغاز کرده و آمادگی دارد در تدوین نقشه راه عملیاتی این طرح، همکاری کند.

رئیس‌کل بانک مرکزی همچنین پیگیری عضویت ایران در بانک توسعه جدید بریکس را زمینه‌ساز گسترش تأمین مالی طرحهای توسعه‌ای، همکاری‌های سرمایه‌گذاری و تقویت پیوند‌های اقتصادی میان اعضا دانست.