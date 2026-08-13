به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، مقیمی گفت: این مجموعه دارای یک دریاچه مصنوعی به وسعت یک و نیم هکتار است و تاکنون ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

فرماندار گچساران افزود: برای اجرای این طرح اعتبار مناسبی اختصاص یافته و با توجه به روند مطلوب پیشرفت، این مجموعه امسال به بهره‌برداری می‌رسد.

مقیمی با اشاره به پیش‌بینی زیرساخت‌های متنوع ورزشی و تفریحی در این مجموعه بیان کرد: ورزش‌های آبی، اسکیت و دوچرخه‌سواری در کنار فضا‌هایی مانند کافی‌شاپ و سینما، این مجموعه را به فضایی متفاوت برای ورزش، تفریح و نشاط خانواده‌ها تبدیل خواهد کرد.

وی قرار گرفتن این مجموعه در مرکز شهر را از مزیت‌های آن دانست و گفت: بهره‌برداری از این طرح علاوه بر ایجاد شرایط مناسب برای تفریح‌های مختلف، به افزایش سرانه فضا‌های ورزشی و تفریحی گچساران کمک می‌کند.