وی افزود: تشکلهای اجتماعی یکی از مهمترین سرمایههای جامعه و از ارکان تحقق حکمرانی اجتماعی به شمار میروند و سازمان بهزیستی کشور، بهعنوان نهادی با مأموریتهای گسترده در حوزه مسائل اجتماعی، بیش از هر زمان دیگری نیازمند پیوندی عمیق، مستمر و هدفمند با تشکلهای مردمی، سازمانهای مردمنهاد، خیرین، داوطلبان، گروههای جهادی و ظرفیتهای بخش خصوصی است.
رئیس مرکز مشارکتهای مردمی بهزیستی با اشاره به راهبرد مردمیسازی در این سازمان، گفت: مردمیسازی یعنی مردم تنها «مخاطب خدمات» نیستند و به «شریک حل مسئله» ارتقا پیدا میکنند. تجلی اصلی این راهبرد، بهرهمندی از ظرفیت تشکلهای مردمی است.
وی افزود: راهبرد اجتماعیسازی نیز در همین مسیر قرار دارد؛ به این معنا که مسائل اجتماعی را از چارچوب محدود دستگاههای دولتی خارج کرده و آنها را به مسئلهای مشترک میان دولت، جامعه و همه ظرفیتهای اجتماعی کشور تبدیل کنیم.
حسینی با بیان اینکه تشکلها صرفاً مجری برنامههای بهزیستی نیستند، گفت: تشکلها میتوانند چشم جامعه برای دیدن مسائل، گوش سازمان برای شنیدن نیازها، بازوی اجرایی برای اقدام و پل ارتباطی میان مردم و حاکمیت باشند. امروز مأموریت ما در حوزه مشارکتهای مردمی، تنها «جذب کمک» نیست؛ بلکه شناسایی، شبکهسازی، همافزایی و فعالسازی ظرفیتهای اجتماعی کشور است. باید از الگوی سنتی صرف «دریافت مشارکت» به سمت «توسعه ظرفیت» و از «همکاری موردی» به سمت «شراکت راهبردی با جامعه» حرکت کنیم.
رئیس مرکز مشارکتهای مردمی بهزیستی خاطرنشان کرد: بهزیستیِ مردمی، سازمانی نیست که فقط برای مردم خدمت ارائه میکند؛ بلکه سازمانی است که با مردم، برای مردم و در کنار مردم، مسئلههای اجتماعی را حل میکند.
وی با اشاره به رویکرد توانمندسازی تشکلها گفت: تشکل توانمند میتواند شریک مؤثرتر و پایدارتر سازمان در حل مسائل اجتماعی باشد. توانمندسازی به معنای تقویت دانش و مهارت مدیریتی، ارتقای ظرفیت تخصصی، توسعه توان اجرایی، دسترسی به آموزش و مشاوره و فراهم کردن زمینه حضور مؤثرتر تشکلها در عرصه سیاستگذاری و اجرای برنامههای اجتماعی است.
حسینی در ادامه، شبکهسازی میان تشکلها را یک ضرورت راهبردی دانست و افزود: بسیاری از ظرفیتهای ارزشمند اجتماعی زمانی میتوانند اثرگذاری خود را چند برابر کنند که از حالت جزیرهای خارج شده و در قالب شبکههای موضوعی، تخصصی و منطقهای با یکدیگر ارتباط پیدا کنند. بهزیستی میتواند نقش تسهیلگر این شبکهسازی را ایفا کند تا از موازیکاری و پراکندگی جلوگیری شود.
وی همچنین به موضوع اعتباربخشی و برندسازی تشکلها اشاره کرد و گفت: جامعه باید بداند کدام تشکلها در چه حوزهای فعالیت میکنند و چه دستاوردهایی برای جامعه ایجاد کردهاند. برگزاری جشنواره تشکلهای برتر و رتبهبندی آنان بر اساس شاخصهای شفاف و تخصصی، زمینه معرفی الگوهای موفق و انتقال تجربه را فراهم میکند.
رئیس مرکز مشارکتهای مردمی بهزیستی با تأکید بر ضرورت گسترش تنوع تشکلها افزود: لازم است توسعه تشکلها نهتنها از نظر تعداد، بلکه از نظر موضوعی، قشری و جغرافیایی دنبال شود؛ بهگونهای که مناطق کمتر برخوردار نیز فرصت شکلگیری و رشد تشکلهای توانمند را داشته باشند.
وی در پایان گفت: ۲۲ مرداد فرصتی است برای بازخوانی این باور که جامعه صرفاً دریافتکننده خدمات اجتماعی نیست، بلکه خود یکی از بزرگترین تولیدکنندگان راهحلهای اجتماعی است. بهزیستیِ آینده، بهزیستیای است که در آن تشکلها نه در رقابت با بهزیستی، بلکه در متن سیاستگذاری، برنامهریزی و حل مسائل اجتماعی قرار دارند. مردمیسازی بهزیستی بدون تشکلهای توانمند و مشارکت اجتماعی پایدار، ممکن نیست.