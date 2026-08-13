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در آمریکا در یک روز حکم اعدام سه فرد محکوم اجرا می شود.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از آسوشیتدپرس، مقامهای ایالتهای تنسی، آلاباما و اوکلاهما قصد دارند امروز، پنجشنبه، حکم اعدام سه فرد محکوم را اجرا کنند.
هر سه اعدام قرار است با استفاده از تزریق مواد کشنده انجام شود.
در ایالت تنسی، قرار است آنتونی دارل هاینز که به اتهام قتل یک خدمتکار در سال ۱۹۸۵ محکوم شده است، اعدام شود.
در آلاباما، حکم اعدام جرمی ویلیامز، که به جرم تجاوز و قتل یک دختر پنجساله محکوم شده است، اجرا خواهد شد.
در اوکلاهما نیز کارلوس کوئستا رودریگز که به اتهام قتل دوستدخترش در سال ۲۰۰۳ محکوم شده، اعدام خواهد شد.
اجرای سه حکم اعدام در یک روز نشاندهنده افزایش شمار اعدامها در ایالات متحده است؛ روندی که در شماری از ایالتها که همچنان بهطور فعال از مجازات اعدام استفاده میکنند، مشاهده میشود.
در سال ۲۰۲۵، ۴۷ حکم اعدام در آمریکا اجرا شد که بالاترین رقم از سال ۲۰۰۹ تاکنون بوده است.