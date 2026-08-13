

محمدرضا رحیمی مربی تیم ملی والیبال نشسته کشورمان در گفت‌و‌گو با خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، گفت: طبق روال دو سال گذشته تیم برای مسابقات پاراآسیایی ناگویا آماده می‌شود ترکیبی از جوانان و با تجربه‌ها را سرمربی انتخاب کرده است. شرایط اردویی خوب است هم از نظر تجهیزات و از نظر زمان تمرین و استراحت خوب است. از نظر فنی فاصله‌ای که بین بزرگسالان و جوانان بود در حال کم شدن است امیدواریم این فاصله را تا مسابقات ناگویا کمتر کنیم و انشالله تا لس آنجلس این فاصله به نزدیکترین حد خود برسد که بتوانیم جا به جایی‌ها را راحت‌تر انجام دهیم تا بتوانیم این روند قهرمانی در سال‌های گذشته را همچنان حفظ کنیم.

وی در ادامه عنوان کرد: بعد از مسابقات جهانی که تیم موفق به تکرار قهرمانی شد و نهمین قهرمانی کسب شد طبق روال همیشه قرار بر این شد که تیم جوانگرایی شود در سال‌های گذشته این روند کند بود ولی خداروشکر از دو سال پیش این روند سرعت بهتری گرفته که بتوان این جوان‌ها را جایگزین کرد. البته نمی‌شود بیگدار هم به آب زد، نمی‌توانیم جوان‌هایی را به یکباره بیاوریم و بازی دهیم و قهرمانی را از دست بدهیم این کار باید با برنامه جلو برود تیم ناگویا که دو سال تمرین کردند و بازیکنان مستعد با فیزیک خوب را شناسایی کردیم و جذب شدند و آموزش دیدند الان کنار با تجربه‌ها آمدند و روی آنها کار می‌شود و خداروشکر نمره قبولی را گرفته‌اند تا به الان و فقط امیدواریم تا اعزام این فاصله کمتر شود که بتوانیم این دوره چند نفر از جوانان به ترکیب اصلی اضافه شود و برای بعدا بتوانیم تعداد آنها را بیشتر کنیم.

مربی تیم ملی والیبال نشسته در خصوص اینکه چند درصد از این جوانان همراه تیم بزرگسالان به ناگویا اعزام خواهند شد گفت: الان حدود ۷ یا ۶ نفر از آنها در تیم بزرگسالان هستند و نظر سرمربی است که چند نفر از آنها به تیم اضافه شوند اصلا هم مهم نیست که چه تعدادی از آنها وارد تیم بزرگسالان می‌شوند و امیدواریم این روند ادامه دار باشد تا زمانی که تغییر نسل را انجام میدهیم قهرمانی ما از دست نرود. تا الان نظر سرمربی ۵۰ درصد از جوانان و ۵۰ درصد از با تجربه‌ها به ناگویا اعزام می‌شوند تا الان همین روند در حال برگزاری است و اگر تا قبل از اعزام اتفاق خاصی نیفتد و مصدوم نشوند، احتمالا گفته سرمربی عملی شود و همین ۵۰ درصد به تیم اصلی اضافه خواهند شد.

رحیمی در خصوص غیبت کاپیتان تیم ملی والیبال نشسته در اردو‌های تیم ملی اذعان داشت: بنده از جزئیات این موضوع اطلاعی ندارم ولی وی دعوت شد، اگر مشکلی هست باید صحبت شود و حل شود و چیز زیاد مهمی هم شاید نباشد. من از جزئیات آن خبر ندارم، چون همراه تیم در چین نبودم و نمی‌دانم چه اتفاقی در چین افتاده که وی در تمرینات غایب است من از کاپیتان تیم و کادر فنی ممنونم که اگر آنجا چیزی بوده مشخص نشده و حفظ آبروی ایران در اولویت است. الان هم در تمام رشته‌های ورزشی این داستان‌ها هست در فوتبال و والیبال و تمام رشته‌های ورزشی این موضوعات هست بالاخره یک مشکلی پیش می‌آید ولی مشخص نیست که این مشکل چی بود فکر نمی‌کنم با سرمربی بوده باشد ولی قابل حل است.

وی در پایان در خصوص پیشرفت تیم‌های آسایی تاکید کرد: قزاقستان دیگر تیم سوم جهان است و تیم‌های مصر، برزیل و آلمان را جا گذاشته است و دیگر نمی‌شود مانند گذشته به آن نگاه کرد اگر کمی متزلزل به آن نگاه کنیم شاید بتواند ما را اذیت کند. تیم چین هم با وجود تغییرات فراوان و نفرات جدید تیم خوبی است و نمی‌شود تیم‌هایی آسیایی را دست کم گرفت با تمام قدرت و با تمام قوا می‌رویم که انشالله هم تکرار قهرمانی بشود و هم در کنار تکرار قهرمانی، بازیکنان جوان را ساخته و پرداخته کنیم که جایگزین باتجربه‌تر‌ها و بزرگتر‌ها بشوند.