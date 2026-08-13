آیت الله رمضانی از نمایندگان مردم گیلان در مجلس خبرگان رهبری گفت: امروز سیدالشهدای مقاومت، آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای، دنیا را بیدار کرده است و آثار این بیداری را در سراسر جهان مشاهده می‌کنیم.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ آیت الله رمضانی در مراسم سالگرد شهادت امام رضا (ع) در سنگر، با اشاره به نقش رهبر معظم انقلاب اسلامی در بیداری افکار عمومی جهان، گفت: امروز سیدالشهدای مقاومت، آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای، دنیا را بیدار کرده است و آثار این بیداری را حتی در آمریکا و اروپا مشاهده می‌کنیم، به طوری که جوانانی از کشور‌های مختلف به ایران آمده‌اند و می‌گویند امروز در کشور‌هایی مانند هلند، هر روز درباره ایران بحث و گفت‌و‌گو می‌شود و اخبار ایران در صدر اخبار قرار گرفته است.

نماینده مردم گیلان در مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه دستیابی به نتایج بزرگ، هزینه‌های بزرگی نیز دارد، افزود: ملت ایران هزینه‌های زیادی پرداخت کرده است و شهدای این سرزمین از پاک‌ترین و ارزشمندترین فرزندان این ملت بودند.

وی با اشاره به دیدار خود با خانواده‌های شهدا، اضافه کرد: برخی خانواده‌ها چندین شهید تقدیم انقلاب و کشور کرده‌اند؛ از جمله خانواده‌ای که یکی از اعضای آن از شهادت هفت نفر از بستگان خود، از جمله پدر، ۲ فرزند، همسر و برادرش سخن گفته بود.

آیت الله رمضانی گفت: انتقام خون رهبر شهید و شهدا می‌تواند دل ملت ایران را آرام کند.

در ادامه این مراسم، حاضران در سوگ امام رضا علیه السلام و رهبر شهید عزاداری کردند.