معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری بهارستان گفت: در راستای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، طرح غربالگری جامع پزشکی برای ۳۰۰ نفر از مددجویان کمیته امداد امام خمینی(ره) در بخش بوستان شهرستان بهارستان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شهرام فارغی هدف از اجرای این طرح را شناسایی زودهنگام بیماری‌ها، ارزیابی وضعیت سلامت مددجویان و ارائه مشاوره‌های پزشکی عنوان و بر تداوم طرح‌های مشابه در بخش‌های مختلف شهرستان تأکید کرد.

این طرح با مشارکت کادر پزشکی و گروه‌های جهادی در اداره کمیته امداد بخش بوستان اجرا شد و طی آن ۳۰۰ نفر از مددجویان تحت حمایت مورد غربالگری و بررسی پزشکی قرار گرفتند.