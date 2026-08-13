امنیت سواحل مازندران در بالاترین سطح قرار دارد
فرمانده انتظامی مازندران گفت: با اشراف اطلاعاتی و هماهنگی دستگاههای متولی، امنیت سواحل و مناطق تفرجگاهی مازندران در بالاترین سطح قرار دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران،
فرمانده انتظامی مازندران با اشاره به حضور شبانهروزی پلیس و دستگاههای امدادی در سواحل استان گفت: با اشراف اطلاعاتی و هماهنگی دستگاههای متولی، امنیت سواحل و مناطق تفرجگاهی مازندران در بالاترین سطح قرار دارد.
سردار مفخمی افزود: در جریان جنگ ۳۹ روزه، نیروی انتظامی نخستین دستگاهی بود که برای تأمین امنیت گردشگران و مسافران ورودی به استان وارد عمل شد و با استقرار نیروهای یگان ویژه در ایستگاههای پلیس ساحلی، امنیت سواحل را به صورت شبانهروزی برقرار کرد.
وی گفت: از روزهای نخست، نیروهای یگان ویژه در ایستگاههای پلیس مستقر در سواحل استان حضور یافتهاند و به صورت شبانهروزی برای تأمین امنیت مردم، گردشگران و مسافران فعالیت میکنند.
فرمانده انتظامی مازندران افزود: تعامل، هماهنگی و همافزایی میان دستگاههای متولی طرح ساماندهی سواحل، نقش مهمی در ایجاد امنیت داشته و این همکاری در اغلب شهرستانهای ساحلی موجب برقراری امنیت روانی و شرایط مطلوب امنیتی در سواحل و مناطق تفرجگاهی شده است.
سردار مفخمی با اشاره به ضرورت خودداری از شنا در مناطق ممنوعه گفت: ناجیان غریق در مناطقی مستقر شدهاند که از ایمنی آنها اطمینان وجود دارد و امکان بروز حادثه در این نقاط به حداقل رسیده است.
وی افزود: در مناطق ممنوعه نیز تابلوهای هشدار نصب شده و اطلاعرسانی لازم انجام میشود و در کنار پلیس، نیروهای هلال احمر، اورژانس، علوم پزشکی و سایر دستگاههای امدادی برای پیشگیری از حوادث حضور دارند.
فرمانده انتظامی مازندران با اشاره به گستردگی حدود ۴۰۰ کیلومتری سواحل استان گفت: با وجود حضور نیروهای امدادی و دستگاههای مسئول، همچنان برخی نقاط پرخطر وجود دارد و گردشگران باید توصیههای ایمنی را جدی بگیرند.
سردار مفخمی از مسافران و گردشگران خواست از ورود به مناطق ممنوعه برای شنا خودداری کنند و افزود: رعایت هشدارها برای حفظ سلامت افراد و خانوادهها ضروری است و پلیس نیز برای تأمین امنیت مردم در کنار آنان خواهد بود.
وی با اشاره به اشراف اطلاعاتی و حضور یکپارچه دستگاههای مسئول در استان گفت: امروز با هماهنگی کامل میان دستگاههای متولی، بهترین وضعیت امنیتی در سواحل و مناطق تفرجگاهی مازندران برقرار است.
فرمانده انتظامی مازندران در پایان از دستگاهها و نیروهای مشارکتکننده در اجرای طرح ساماندهی سواحل قدردانی کرد و افزود: مجموعههای مسئول با روحیه تکلیفمداری و خدمترسانی، وظایف خود را برای تأمین امنیت و آرامش مردم انجام میدهند.