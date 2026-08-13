به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، محمدرضا بیرانوند با اشاره به یک‌هزار و ۶ هکتار سطح زیر کشت زعفران در استان گفت: پیش‌بینی می‌شود امسال حدود ۵.۵ تن محصول برداشت شود.

وی افزود: جهاد کشاورزی برای افزایش عملکرد و کیفیت محصول، خدمات فنی و نهاده‌های مورد نیاز را در اختیار کشاورزان قرار می‌دهد.

زعفران از گیاهان دارویی و درآمدزایی است که علاوه بر مصرف آب کم با توجه به شرایط اقلیمی و خشکسالی می‌تواند گزینه مناسبی برای کشاورزان باشد.