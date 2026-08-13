مدیرکل بهزیستی استان گفت: در طرح توانمندسازی سالمندان ۳۶۰ سالمند از مناطق منتخب استان، با هدف ارتقای سلامت جسمی و روانی، غربالگری و آموزش دیدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ مریم کرمی با اشاره به اجرای طرح توانمندسازی سالمندان در استان گفت: طرح توانمندسازی سالمندان که از سال گذشته با تأکید بر زنان سالمند در زنجان آغاز شده بود، در سه ماه نخست امسال به پایان رسید.

مدیرکل بهزیستی استان با بیان اینکه هدف این طرح، ایجاد نشاط و توانمندسازی سالمندان در ابعاد جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی بود افزود: جامعه هدف این طرح، زنان سالمند و خانواده‌های دارای فرد سالمند بود و در اجرای آن موضوعاتی همچون نیاز‌های روانی و اجتماعی، اوقات فراغت، نیاز‌های بهداشتی و درمانی و همچنین نیاز‌های اجتماعی و رفاهی سالمندان مورد توجه قرار گرفت.

کرمی ادامه داد: برای اجرای طرح، یکی از انجمن‌های غیردولتی تحت نظارت بهزیستی انتخاب شد و مجری طرح با مراجعه به منازل سالمندان در مناطق تعیین شده، فرم‌های غربالگری را تکمیل و آموزش‌های مورد نیاز را ارائه کرد.

وی گفت: آموزش مهارت‌های زندگی، شیوه زندگی سالم، مهارت‌های مقابله‌ای و سازگاری با محیط، آشنایی با ماهیت سالمندی، علل، عوامل و علائم سالمندی، آموزش خانواده درباره نقش توانبخشی و پیگیری درمان در بهبود بیماری و پیشگیری از عود آن و همچنین آموزش بهداشت فردی از مهمترین محور‌های آموزشی این طرح بود.

مدیرکل بهزیستی استان زنجان تاکید کرد: این طرح تنها به سالمندان تحت پوشش بهزیستی محدود نبود و برای عموم سالمندانی که در مناطق تعیین‌شده سکونت داشتند، امکان مشارکت در آن را وجود داشت.

کرمی افزود: در این طرح، سالمندان پنج منطقه و مرکز مورد غربالگری قرار گرفتند و اطلاعاتی از جمله وضعیت تحصیلی، اشتغال، مسکن، معیشت، شیوه زندگی، میزان استقلال، زندگی با فرزندان، ابتلا به بیماری‌های جسمی، فعالیت‌های جسمانی و اجتماعی روزمره، میزان آگاهی از برنامه‌های خودمراقبتی و میزان مشارکت در انجام امور روزمره مورد بررسی قرار گرفت.

وی اضافه کرد: مراقبت‌های شخصی، نگهداری از فرزندان، مشورت در امور خانواده و سایر کمک‌های خانوادگی از جمله زمینه‌هایی بود که سالمندان توانایی مشارکت در آنها را داشتند و این ظرفیت‌ها در فرآیند توانمندسازی مورد توجه قرار گرفت.

مدیرکل بهزیستی استان همچنین با اشاره به شناسایی نیاز‌های توانبخشی سالمندان در جریان اجرای طرح گفت: نیاز به وسایل کمکی از جمله عینک، عصا، عصای زیر بغل، ویلچر، سمعک و دندان مصنوعی در میان برخی سالمندان شناسایی شد که در صورت احراز شرایط، امکان بهره‌مندی آنان از خدمات و تعهدات بهزیستی فراهم است.

مدیرکل بهزیستی استان زنجان افزود: برگزاری جلسات شورای سالمندان در شهرستان‌ها نیز از دیگر اقدامات انجام‌شده در راستای پیگیری برنامه‌های مرتبط با سالمندان و تقویت هماهنگی دستگاه‌های مسوول است.