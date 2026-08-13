به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مهاباد، معاون برنامه‌ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری پیرانشهر، توسعه زیرساخت‌های نوین آبیاری را از الزامات تحقق الگوی کشت دانست و گفت: با اجرای سامانه آبیاری تحت فشار، ۲ هزار و ۵۰۰ هکتار از مجموع ۱۳ هزار هکتار طرح مهار رودخانه‌های مرزی امسال به بهره‌برداری رسید.

نصرالهی آذر اصلاح الگوی کشت را رویکردی راهبردی برای صرفه‌جویی در مصرف آب، افزایش بهره‌وری، پایداری تولید، حفظ اشتغال و تقویت امنیت غذایی عنوان و بر ضرورت توسعه زیرساخت‌های تأمین و انتقال آب واصلاح الگوی کشت تأکید کرد.