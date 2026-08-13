پدیده زیبای طبیعی بارشهای شهابی برساوشی از شامگاه چهارشنبه تا بامداد امروز در محل رصدخانه تاریخی مراغه از سوی علاقمندان با استفاده از تجهیزات مربوطه رصد و مشاهده شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی،انجمن اختر فیزیک ایران با همکاری شهرداری مراغه شب گذشته با اجرای ویژه برنامه رصد با عنوان شبی متفاوت زیر آسمان پرستاره مراغه زمینههای لازم برای حضور شهروندان برای مشاهده این پدیده جالب طبیعی و فلکی (بارشهای شهابی برساوشی) را ایجاد کرد.
علاوه بر بارشهای شهابی برساوشی هم ردیف شدن ۶ سیاره منظومه شمسی نیز تا زمان پیش از طلوع خورشید در آسمان مراغه قابل رویت بود.