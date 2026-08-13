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تیم فوتبال خاتون بم برای حضور در مرحله انتخابی لیگ قهرمانان فوتبال زنان آسیا در فصل ۲۰۲۷-۲۰۲۶ عازم تاجیکستان میشود.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم خاتون بم به عنوان تنها نماینده فوتبال بانوان ایران برای رسیدن به مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا به میدان خواهد رفت.
شاگردان مرضیه جعفری سرمربی تیم ملی فوتبال بانوان و تیم خاتون بم که قهرمان لیگ برتر فوتبال بانوان است، سومین حضور خود در این رقابتها را تجربه خواهند کرد. تفاوت این دوره با فصل قبل در مسیر صعود است و نماینده ایران که پارسال به لطف جایگاه ایران در ردهبندی باشگاهی آسیا به طور مستقیم راهی مرحله گروهی شده بود، این بار به علت تغییر سهمیه بندی مسابقات، باید کار خود را از مرحله انتخابی آغاز کند.
کنفدراسیون فوتبال آسیا برای مرحله گروهی، این فصل را با حضور ۱۲ تیم برگزار میکند که ۶ تیم به صورت مستقیم حضور دارند و ۶ تیم دیگر از رقابتهای انتخابی راهی این مرحله میشوند. در مرحله مقدماتی نیز ۲۴ تیم در قالب ۶ گروه چهار تیمی رقابت میکنند و فقط تیم نخست هر گروه جواز حضور در مرحله گروهی را کسب میکند.
در قرعهکشی رقابتهای مرحله مقدماتی، خاتون بم در گروه پنجم با تیمهای زسکا تاجیکستان، النصر عربستان و اتحاد اردن همگروه است و همه مسابقات این گروه به میزبانی دوشنبه تاجیکستان برگزار میشود.
ترکیب خاتون بم نسبت به فصل گذشته دستخوش تغییر شده است و تعدادی از بازیکنان از جمع بمیها جدا شدهاند. مونا حمودی به علت مصدومیت در این مسابقات غایب است و عاطفه ایمانی، فاطمه شبان و زهرا سربالی نفرات جدیدی هستند که به فهرست تیم اضافه شدهاند. همچنین زهرا ذوالفقاری و یسنا جعفرنیا به عنوان مربی و بازیکن، خاتون را در این مسابقات همراهی میکنند.
برنامه دیدارهای خاتون بم در مقدماتی لیگ قهرمانان آسیا:
دوشنبه ۲۶ مرداد: خاتون ایران - زسکا تاجیکستان (ساعت ۱۸:۳۰)
پنجشنبه ۲۹ مرداد: النصر عربستان - خاتون ایران (ساعت ۱۵:۳۰)
یکشنبه اول شهریور: خاتون ایران - اتحاد اردن (ساعت ۱۵:۳۰)