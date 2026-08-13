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همزمان با سالروز شهادت حضرت امام رضا (ع) ، حرم مطهر حضرت بیبیحکیمه (س) ، خواهر بزرگوار آن امام همام ، به میعادگاه دلدادگان اهل بیت (ع) تبدیل شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، از دیشب تاکنون حرم مطهر حضرت بیبیحکیمه (س) در شهرستان گچساران میزبان جمعی از عاشقان و ارادتمندان خاندان عصمت و طهارت (ع) است، مردمی که در جوار بارگاه این بانوی بزرگوار گرد هم آمدند تا در سوگ امام رئوف (ع) به عزاداری بپردازند.
شرکتکنندگان در این مراسم با سوگواری برای شهادت امام رضا (ع)، بر تداوم مسیر محبت و ولایت اهلبیت (ع) تأکید کردند و بار دیگر ارادت دیرینه خود را به خاندان عصمت و طهارت (ع) به نمایش گذاشتند.
حضرت بیبیحکیمه (س)، از فرزندان حضرت امام موسی کاظم (ع) و خواهر گرامی حضرت امام رضا (ع)، جایگاه ویژهای در میان مردم منطقه و دوستداران اهلبیت (ع) دارد.