سومین حرم اهل بیت (ع) در سالروز شهادت هشتمین اختر تابناک آسمان ولایت و امامت، امام رضا (ع)، یکپارچه غرق در عزا و ماتم است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، امروز پنجشنبه، مراسم حرکت دسته عزاداری هیات جان‌نثاران صاحب‌الزمان (عج) به مناسبت شهادت امام رئوف، حضرت سلطان علی بن موسی الرضا (ع)، در شیراز برگزار شد.

برنامه از چهارراه مشیر با نوای جانسوز «السلام علیک یا علی بن موسی الرضا» و «السلام علیک یا غریب الغربا» به سمت حرم مطهر شاهچراغ (ع) آغاز شد؛

کد ویدیو دانلود فیلم اصلی <div id="video-display-embed-code_56526943"><script type="text/JavaScript" src="https://www.irib-news.ir/fa/news/play/embed/5881010/56526943?width=600&height=350"></script></div> دهه نودی ها جلودار جمعیت، پرچم هیات را به دست گرفته بودند و دسته‌های زنجیرزنی و سینه‌زنی پشت سر آنان حرکت می‌کردند؛ تصویری از پیوند نسل‌ها در سوگ اهل بیت (ع). این دسته‌های عزاداری در سالروز شهادت هشتمین اختر تابناک امامت و ولایت، جانانه عزاداری کردند.

در معابر و خیابان‌های شیراز نیز دسته‌های سینه‌زنی، سنج و دمام و زنجیرزنی به حرکت درآمده بودند و غرق در اندوهی بی‌پایان شده بودند.

صدای سنج و دمام، هم‌همه نوحه‌ها و حرکت هماهنگ زنجیرها، فضای شهر را آکنده از ماتم کرده بود.

در ادامه آیین امروز، سوگواران آن امام رئوف برای عرض تسلیت به پیشگاه برادر بزرگ آن حضرت، در حرم مطهر احمد بن موسی الکاظم شاهچراغ (ع) گردهم آمدند و با سینه‌زنی و نوحه‌خوانی اشک ماتم ریختند.