به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، منوچهر حبیبی گفت: نگاه ما به بخش خصوصی، نگاه به یک شریک راهبردی در تصمیم‌گیری‌های کلان است.

استاندار کرمانشاه با بیان اینکه استان کرمانشاه از موقعیت جغرافیایی کم‌نظیری در کشور برخوردار است افزود: این استان به عنوان گذرگاه طلایی و اتصال‌دهنده به کشور‌های همسایه، نقشی کلیدی در اقتصاد ملی دارد و ما باید با استفاده حداکثری از این ظرفیت، سرمایه‌های خدادادی استان را به ثروت واقعی برای مردم تبدیل کنیم.

حبیبی با اشاره به ضرورت ساماندهی مرز‌ها و بازارچه‌های مرزی گفت: برای افزایش ظرفیت صادراتی استان از ۴۰ درصد فعلی به سقف توان اجرایی، نیازمند توسعه زیرساخت‌ها هستیم.

وی با تأکید بر لزوم مدیریت واحد مرزی افزود: با همکاری اتاق بازرگانی، در حال پیگیری مدل‌های نوین مدیریتی هستیم تا ناهماهنگی‌های اداری که موجب معطلی تجار و بازرگانان می‌شود، حذف شود.

حبیبی گفت: مسائل مرزی یک موضوع دوطرفه است و رایزنی‌های دیپلماتیک با طرف عراقی برای شبانه‌روزی شدن و افزایش سطح مبادلات در مرز‌هایی مانند سومار و خسروی به جد در حال پیگیری است.

وی با اعلام آمادگی کامل برای واگذاری امور به تشکل‌های بخش خصوصی از جمله تعاونی‌های مرزنشینان، بیان کرد: در‌های استانداری به روی ایده‌ها و طرح‌های عملیاتی فعالان اقتصادی باز است و ما خود را در کنار شما، نه در مقابل شما، می‌بینیم.