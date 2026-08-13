بارش‌های ناچیز و گرمای بی‌سابقه‌ی هوا در انگلیس، رودخانه‌ها را کم‌جان، مخازن را خالی و ذخایر آب زیرزمینی را زیر فشار قرار داده و میلیون‌ها نفر را با محدودیت مصرف آب مواجه کرده است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از لندن، کشوری که سال‌ها به باران‌های فراوانش شهرت داشت، حالا برخی مناطقش با جدی‌ترین بحران آبی دو قرن اخیر دسته و پنجه نرم می‌کند. بارش‌های ناچیز و گرمای بی‌سابقه‌ی هوا در انگلیس، رودخانه‌ها را کم‌جان، مخازن را خالی و ذخایر آب زیرزمینی را زیر فشار قرار داده و میلیون‌ها نفررا با محدودیت مصرف آب مواجه کرده است. این شرایط سبب شد دولت انگلیس نشست مواقع اضطراری موسوم به جلسه کبری برگزار کند.

موضوع خشکسالی کم سابقه، کمبود منابع آب، کاهش محصولات کشاورزی و پیامد‌های آن به صدر اخبار رسانه‌های جزیره انگلیس مبدل شده است.

رسانه‌ها در انگلیس می‌گویند این کشور به علت خشکسالی با بدترین بحران امنیت غذایی در دهه‌های اخیرروبرو شده است. داده‌های رسمی نشان می‌دهد، بیش از هفتاد درصد مناطق انگلیس در خشکسالی به سر می‌برند.

تولید محصول گندم ۱۴ درصد و جو ۹ درصد کمتر از مدت مشابه پارسال شده است. کمبود علوفه تولید شیر را نیز کاهش داده است.

ریچارد تامپسون، معاون بخش منابع آبی در آژانس محیط زیست انگلیس در این باره گفت: این شرایط قطعا رو به بدتر شدن می‌رود. اکنون آثار این خشکسالی بر کشاورارزی و بر محیط زیست بریتانیا بیش‌تر آشکار می‌شود. آب رود‌ها و نهر‌ها روز به روز کم‌تر می‌شود و جان ماهی‌های بیش تری به خطر می‌افتد. شرایط تامین مواد غذایی روز به روز سخت‌تر می‌شود.

تحلیلگران هشدار داده‌اند که افزایش دما به طور فزاینده‌ای تولید همه محصولات کشاورزی را کاهش داده است و این کشور را بیش از گذشته به غلات و مواد غذایی تولید شده در خارج از کشور وابسته کرده است.

جیمز جاگد، کشاورز در انگلیس می‌گوید:" اصلا گیاهی وجود ندارد. ما زمین را شخم زدیم، بذر کاشتیم، ۲۰ هزار لیتر اب دادیم، اما در این گرمای شدید هیچ چیز رشد نمی‌کند. "

اتحادیه ملی کشاورزان هشدار داد در صورت ادامه خشکسالی، کمبود محصولات غذایی حتمی است.

گرت ویلیامز، کشاورز منطقه ولز در انگلستان گفت: معمولا در این فصل از سال، ما هزار تن ذرت برداشت می‌کردیم، اما امسال فکر می‌کنم ۷۰۰ تن بیش‌تر برداشت نکنیم و درآمدمان کاهش پیدا کرده است.

سازمان هواشناسی انگلیس اعلام کرده است که امسال فقط ۷ درصد از باران مورد انتظار، در انگلیس در مقایسه با متوسط باران در ماه‌های ژوئیه گذشته بارید.

آژانس امنیت سلامت در انگلیس، این هفته برای اغلب نقاط این کشور، هشدار نارنجی صادر کرده است که معنی و مفهوم آن این است که گرمای فراوان، بر سلامت مردم و جامعه اثر منفی خواهد داشت.

گرما و خشکسالی تابستان را در انگلیس به فصل برگ ریزان مبدل کرده است. خشکسالی و کمبود ذخایر آب در انگلیس سبب شده بیش از ۲۷ میلیون نفر در این کشور در مناطقی به سر برند که استفاده از شلنگ آب حتی برای آبیاری باغچه ممنوع شده و تخلف از آن مشمول جریمه تا هزار پوندی است.

بحران زمانی عمیق‌تر می‌شود که بدانیم هم‌زمان با کاهش ذخایرآب، تقاضا برای آب رو به افزایش است و بخش قابل‌توجهی از آب نیز پیش از رسیدن به مصرف‌کننده از شبکه‌های فرسوده هدر می‌رود. این شرایط نشان می‌دهد انگلیس فقط با کمبود باران مواجه نیست بلکه با بحرانی روبه‌روست که ترکیبی از تغییرات اقلیمی، زیرساخت فرسوده و سوء مدیریت منابع آب است.