آریان جمشیدی، داور بین‌المللی کشورمان به‌عنوان سرداور، دیدار افتتاحیه مسابقات بسکتبال پسران زیر ۱۸ سال جام آسیا را قضاوت کرد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، آریان جمشیدی، داور بین‌المللی کشورمان، به‌عنوان سرداور، دیدار افتتاحیه رقابت‌های بسکتبال پسران زیر ۱۸ سال جام آسیا را قضاوت کرد.

این مسابقات به میزبانی شهر احمدآباد هند در حال برگزاری است و جمشیدی در نخستین دیدار این رقابت‌ها که بین تیم‌های استرالیا و تایلند برگزار شد، به‌عنوان سرداور در ترکیب تیم داوری حضور داشت.

رقابت‌های پسران زیر ۱۸ سال جام آسیا با حضور ۱۶ تیم برتر قاره آسیا به میربانی هند برگزار می‌شود.

تیم بسکتبال زیر ۱۸ سال ایران از ۲۳ مرداد در این رقابت‌ها به میدان می‌رود و در مرحله گروهی با تیم‌های قطر، چین و سریلانکا هم‌گروه است.