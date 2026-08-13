جانشین و نماینده ویژه دادستان کیش در امور بازرسی صنفی از اخطار قانونی به تعدادی از تعمیرگاه‌ها و مکانیکی‌های بدون مجوز در کیش خبر داد.

اخطار قانونی به تعدادی از تعمیرگاه‌ها و مکانیکی‌های بدون مجوز در کیش

اخطار قانونی به تعدادی از تعمیرگاه‌ها و مکانیکی‌های بدون مجوز در کیش

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، بازدید‌های نظارتی مدیریت بازرگانی سازمان منطقه آزاد کیش از اصناف و مراکز خدماتی با حضور گشت مشترک بازرسی شامل جانشین و نماینده ویژه دادستان، مدیریت بازرگانی سازمان، مرکز بهداشت کیش و پلیس اماکن، با هدف صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان و حفظ سلامت عمومی انجام شد.

در این مرحله از بازرسی‌های میدانی که با تمرکز بر مناطق نوبنیاد و سرو ۸ انجام شد، وضعیت عرضه کالا‌ها و رعایت ضوابط صنفی و بهداشتی در چند واحد صنفی بررسی شد.

جانشین و نماینده ویژه دادستان کیش در امور بازرسی صنفی با تأکید بر برخورد قاطع با متخلفان گفت: سلامت عمومی و رعایت حقوق شهروندان، خط قرمز دادستانی و سازمان منطقه آزاد کیش است و در برخورد با متخلفانی که سلامت مردم را به خطر می‌اندازند، هیچ‌گونه تعارفی نخواهیم داشت.

صادق دوایی در ادامه از بازدید‌های سرزده از واحد‌های خدمات خودرویی مستقر در منطقه ۲۸ سوله، افزود: در بازرسی‌های تعدادی از تعمیرگاه‌ها، آپاراتی‌ها و مکانیکی‌های بدون مجوز، اخطار قانونی داده شد.

او افزود: واحد‌های صنفی مکلف شدند حداکثر در یک هفته نسبت به انجام مراحل اداری و دریافت مجوز‌های فعالیت اقتصادی اقدام کنند و در غیر این صورت، مطابق قانون با آنان برخورد قاطع خواهد شد.

مدیریت بازرگانی سازمان منطقه آزاد کیش با دعوت از کسبه برای رعایت ضوابط و مقررات صنفی و بهداشتی، از ساکنان کیش و گردشگران درخواست کرد هرگونه تخلف صنفی و بهداشتی را برای پیگیری سریع از سامانه ۱۲۴ گزارش کنند.