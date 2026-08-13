مدیرکل هواشناسی خوزستان از تداوم گرمای شدید در استان خبر داد و گفت: دمای هوا از روز شنبه تا دوشنبه در اغلب مناطق خوزستان به ۴۹ تا ۵۰ درجه و حتی بالاتر می‌رسد و همزمان بر شدت رطوبت و شرجی در مناطق مختلف استان افزوده خواهد شد.

تداوم گرمای ۵۰ درجه‌ای و تشدید شرجی در آبادان و خرمشهر

تداوم گرمای ۵۰ درجه‌ای و تشدید شرجی در آبادان و خرمشهر

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آبادان محمد سبزه‌زاری گفت: بر اساس آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، امروز و فردا دمای ۴۸ و ۴۹ درجه در برخی مناطق استان ثبت خواهد شد.

وی افزود: از روز شنبه تا دوشنبه نیز روند افزایش دما ادامه دارد و در اغلب نقاط خوزستان، از جمله آبادان و خرمشهر به جز مناطق مرتفع شرقی و شمالی، دما به ۴۹ و ۵۰ درجه و حتی بالاتر خواهد رسید.

مدیرکل هواشناسی خوزستان همچنین از تداوم جریانات گرم و مرطوب جنوبی تا اواسط روز یکشنبه خبر داد و گفت: افزایش رطوبت و شرجی، به‌ویژه در ساعات صبح و شامگاه، ابتدا مناطق ساحلی و جنوب‌شرقی استان را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

سبزه‌زاری ادامه داد: این شرایط طی روز‌های جمعه و شنبه علاوه بر سواحل و مناطق جنوبی، به بخش‌های مرکزی، شمالی و غربی خوزستان نیز گسترش خواهد یافت.

وی گفت: روز‌های یکشنبه و دوشنبه نیز وزش باد در بخش‌هایی از شمال‌غرب، غرب و جنوب استان، به‌ویژه در ساعات بعدازظهر، در حد متوسط و گاهی نسبتاً شدید پیش‌بینی می‌شود.

مدیرکل هواشناسی خوزستان افزود: در ۲۴ ساعت گذشته، شوش با ۵۱ درجه سانتیگراد گرم‌ترین و ایذه با ۲۳ درجه خنک‌ترین نقاط استان بودند.

وی بیان کرد: در همین مدت، بیشینه دمای اهواز به ۵۰ و کمینه دمای آن به ۲۸.۹ درجه سانتیگراد رسید.