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ارتش رژیم صهیونیستی در ادامه نقض توافق آتشبس، مناطقی در جنوب لبنان را هدف حملات هوایی قرار داد و شماری از خانهها را منفجر و به آتش کشید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ به نقل از روزنامه القدس العربی، ارتش رژیم صهیونیستی روز پنجشنبه در ادامه حملات خود به جنوب لبنان، چندین منطقه را هدف حملات هوایی قرار داد و با منفجر کردن و به آتش کشیدن خانهها، به نقض توافق آتشبس ادامه داد.
خبرگزاری رسمی لبنان گزارش داد که نیروهای رژیم صهیونیستی صبح پنجشنبه اقدام به انفجار و آتش زدن خانهها در شهرکهای «مجدل زون» و «المنصوری» و درههای اطراف آنها در استان جنوبی لبنان کردند.
بر اساس این گزارش، جنگندههای رژیم صهیونیستی نیز در دو نوبت شهرک المنصوری را هدف قرار دادند و صدای انفجارها در شهر صور شنیده شد.
این حملات در حالی ادامه دارد که «نواف سلام» نخستوزیر لبنان، روز چهارشنبه توجیهات رژیم صهیونیستی برای تخریب روستاها و شهرهای جنوب لبنان را رد کرد و گفت ادعای اینکه روستاهای کامل، تأسیسات نظامی حزبالله محسوب میشوند، با هیچ منطقی سازگار نیست و نقض جدی اصول و قواعد حقوق بینالملل به شمار میرود.
وی تأکید کرد که رژیم صهیونیستی با انجام حملات، نفوذ به مناطق جنوبی و عملیات تخریب و ویران کردن خانهها، مناطق مسکونی، زیرساختها، ساختمانهای دولتی و اماکن عبادی، همچنان به اقدامات تجاوزکارانه خود ادامه میدهد.
ارتش لبنان نیز اعلام کرد که تداوم حملات رژیم صهیونیستی به جنوب، روند استقرار نیروهای ارتش لبنان و بازگشت ساکنان به مناطق خود را با مشکل مواجه کرده است.
ارتش لبنان همچنین اعلام کرد نیروهای رژیم صهیونیستی در شهرک «زوطر شرقی» در استان نبطیه، تأسیسات غیرنظامی و خانهها را منفجر کردهاند.
ارتش لبنان این حملات را نشانه ادامه رویکرد تخریبی رژیم صهیونیستی برای وارد کردن بیشترین خسارت ممکن به روستاها و شهرهای جنوب و جلوگیری از برقراری ثبات در این منطقه دانست.
ارتش رژیم صهیونیستی علیرغم توافق با دولت لبنان همچنان به نقض آتشبس ادامه داده و مناطقی از این کشور را اشغال کرده است.
لبنان و رژیم اسرائیل پیشتر با میانجیگری آمریکا «توافق چارچوب» را امضا کردند؛ توافقی که هدف آن پایان دادن به جنگ میان این رژیم و حزبالله عنوان شده است. این توافق پس از چند دور مذاکرات مستقیم میان دو طرف در واشنگتن حاصل شد.
در عین حال، این توافق با انتقاداتی نیز روبهرو شده است. منتقدان به ابهام در وضعیت حقوقی توافق و نبود جدول زمانی مشخص برای خروج نیروهای صهیونیست اشاره میکنند.