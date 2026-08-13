زنگ خطر میزان اضافه‌وزن و چاقی کودکان و نوجوانان استان مرکزی در پسران بیش از دختران شیوع دارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ کاهش تحرک و تغییر سبک زندگی، چاقی و اضافه‌وزن کودکان را به یکی از دغدغه‌های حوزه سلامت تبدیل کرده است.

بر اساس آمار‌های ارائه‌شده، میزان اضافه‌وزن و چاقی کودکان و نوجوانان استان از میانگین کشوری بیشتر است.

در این میان، وضعیت پسران نیز در شاخص اضافه‌وزن و چاقی، از دختران پیشی گرفته است.

کارشناسان، کم‌تحرکی، استفاده طولانی‌مدت از تلفن همراه و تغذیه نامناسب را از عوامل مؤثر در افزایش وزن کودکان می‌دانند.

چاقی و کم‌تحرکی در دوران کودکی می‌تواند زمینه‌ساز بروز بیماری‌های مختلف و مشکلات جسمی در سال‌های آینده شود.

ورزش و فعالیت بدنی منظم، در کنار تغذیه سالم، نقش مهمی در پیشگیری از اضافه‌وزن دارد.