زمینهساز بروز بیماریها در سالهای آینده؛
شیوع زنگ خطر چاقی در پسران بیش از دختران در استان مرکزی
زنگ خطر میزان اضافهوزن و چاقی کودکان و نوجوانان استان مرکزی در پسران بیش از دختران شیوع دارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ کاهش تحرک و تغییر سبک زندگی، چاقی و اضافهوزن کودکان را به یکی از دغدغههای حوزه سلامت تبدیل کرده است.
بر اساس آمارهای ارائهشده، میزان اضافهوزن و چاقی کودکان و نوجوانان استان از میانگین کشوری بیشتر است.
در این میان، وضعیت پسران نیز در شاخص اضافهوزن و چاقی، از دختران پیشی گرفته است.
کارشناسان، کمتحرکی، استفاده طولانیمدت از تلفن همراه و تغذیه نامناسب را از عوامل مؤثر در افزایش وزن کودکان میدانند.
چاقی و کمتحرکی در دوران کودکی میتواند زمینهساز بروز بیماریهای مختلف و مشکلات جسمی در سالهای آینده شود.
ورزش و فعالیت بدنی منظم، در کنار تغذیه سالم، نقش مهمی در پیشگیری از اضافهوزن دارد.