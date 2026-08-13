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کارشناس هواشناسی گفت: از امروز پنجشنبه تا دوشنبه هفته آینده (۲۲ تا ۲۶ مرداد) شاهد افزایش تدریجی دمای هوای استان قم خواهیم بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، کارشناس اداره کل هواشناسی استان از افزایش تدریجی دمای هوا از امروز تا دوشنبه هفته آینده خبر داد و افزود: امروز حداکثر دمای هوای شهر قم ۴۱ درجه و روز دوشنبه دمای هوا به ۴۴ درجه سانتیگراد میرسد.
مرتضی صبوری گفت: امروز آسمان صاف تا قسمتی ابری در برخی ساعات همراه با وزش باد نسبتا شدید تا شدید و در مناطق مستعد گرد و خاک خواهد بود.
وی افزود: فردا و پس فردا از سرعت وزش باد کاسته خواهد شد، اما همچنان در مناطق مستعد شاهد گرد و خاک خواهیم بود.