به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، کارشناس اداره کل هواشناسی استان از افزایش تدریجی دمای هوا از امروز تا دوشنبه هفته آینده خبر داد و افزود: امروز حداکثر دمای هوای شهر قم ۴۱ درجه و روز دوشنبه دمای هوا به ۴۴ درجه سانتیگراد می‌رسد.

مرتضی صبوری گفت: امروز آسمان صاف تا قسمتی ابری در برخی ساعات همراه با وزش باد نسبتا شدید تا شدید و در مناطق مستعد گرد و خاک خواهد بود.

وی افزود: فردا و پس فردا از سرعت وزش باد کاسته خواهد شد، اما همچنان در مناطق مستعد شاهد گرد و خاک خواهیم بود.