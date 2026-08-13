نماینده مردم گلستان در مجلس خبرگان رهبری در مراسم عزای سالروز شهادت پیامبر گرامی اسلام (ص) ، امام حسن مجتبی (ع) و امام رضا(ع) در مینودشت مردم مبعوث شده ایران اسلامی را پیروز جنگ تحمیلی آمریکایی و صهیونی دانست.

حجت الاسلام و المسلمین طاهری : مردم مبعوث شده ایران اسلامی پیروز جنگ تحمیلی آمریکایی و صهیونی

حجت الاسلام و المسلمین طاهری : مردم مبعوث شده ایران اسلامی پیروز جنگ تحمیلی آمریکایی و صهیونی

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، نماینده مردم گلستان در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به نزول آیات قرآن پس از جنگ احد در جمع عزاداران مینودشتی گفت : خداوند در این آیات فرموده : ای مردم بدانید که حضرت محمد (ص) نشان رسالت داشته و مانند سایر پیامبران هم روزی از دنیا خواهد رفت آیا شما اگر با وضعیت شهادت پیامبر (ص) یا مرگ پیامبر (ص) رو‌به‌رو شوید از دینتان دست بر می‌دارید و به جاهلیت بر می‌گردید؟

حجت الاسلام و المسلمین سید محسن طاهری افزود : در این جنگ دشمنان شایعه کردند پیامبر (ص) شهید شده عده‌ای از اصحاب دلشان لرزید ولی در نهایت با ایستادگی تعدادی از جان برکفان پیامبر (ص) نجات پیدا کرد و دشمن نتوانست به اهدافش دست پیدا کند.

وی گفت : پس از انقلاب اسلامی شاهد بودیم دوبار رهبران انقلاب یعنی حضرت امام خمینی (ره) و امام شهید حضرت آیت الله خامنه ای از دنیا رفتند ودشمن فکر می کرد مردم دچار ترس و واهمه شوند و کشور دچار هرج و مرج شود، اما برخلاف خواسته دشمن شاهد بودیم که مردم ما عقب نشینی نکردند بلکه بیشتر از گذشته به صحنه آمدند.

حجت الاسلام و المسلمین طاهری با اشاره به بعثت مردم ایران گفت : مردم مبعوث شده ایران اسلامی با ادامه راه بنیانگذار فقید انقلاب اسلامی و رهبر شهیدخود همچنان در صحنه هستند.

