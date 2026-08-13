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وزیر امور خارجه کشورمان در شبکه اجتماعی ایکس خطاب به مقامهای آمریکایی نوشت: مراقب اخبار و اطلاعات جعلی و اشتباهات محاسباتی باشید.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما عباس عراقچی وزیر امور خارجه در شبکه ایکس خطاب به مقام های آمریکایی نوشت: ایالات متحده مدتهاست که به دلیل ضعف اطلاعاتی، دچار اشتباهات محاسباتی مکرر میشود. جنگ علیه ایران نمونهای روشن از آن است. اکنون نیز در قبال تنگه هرمز، مرتکب اشتباه محاسباتی حتی بزرگتری شده است.
بدتر از اخبار جعلی، اطلاعات جعلی است. مراقب باشید.
الله بزرگ است، بزرگتر از هر قدرتی بر روی زمین. ما بر الله توکل داریم.