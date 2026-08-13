به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، سوگواره زنان نوغان که ریشه ای بیش از هزار و ۲۰۰ ساله دارد، از مسجد تاریخی امام رضا(ع) در این محله آغاز شد و شرکت کنندگان با در دست داشتن گل‌های سرخ و برافراشتن پرچم های یالثارات الحسین، مسیر نوغان تا حرم مطهر رضوی را با عزاداری پیمودند.

پیشینه تاریخی این آیین به واقعه شهادت امام هشتم (ع) بازمیگردد؛ زنان محله نوغان پس از شهادت آن حضرت، برای آنکه بتوانند در تشییع پیکر مطهر این امام همام شرکت کنند، مهریه های خود را به همسرانشان بخشیدند تا اجازه خروج از خانه بگیرند که این ایثار نام آنان را در تاریخ ماندگار کرد و از آن زمان تاکنون، این آیین هر ساله در ایام شهادت امام رضا (ع) توسط بانوان برگزار می شود.

پس از عرض ارادت به محضر امام هشتم(ع) شعار اصلی شرکت کنندگان در این اجتماع، فریاد خونخواهی رهبر شهید انقلاب اسلامی بود.