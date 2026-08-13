به گزارش خبرگزاری صدا وسیما؛ در نهمین نشست تحلیل و پایش دانشگاه‌های مجری فاز دوم و دومین جلسه دانشگاه‌های مجری فاز سوم «برنامه ملی پزشکی خانواده و نظام ارجاع»، آخرین وضعیت اجرای این طرح در شهرهای منتخب بررسی شد. بر اساس گزارش‌های ارائه‌شده، ۸۵ درصد از دانشگاه‌های مورد ارزیابی موفق به کسب امتیازهای مورد انتظار شده‌اند و چالش‌های اجرایی باقی دانشگاه‌ها نیز با هدف تسریع در روند استقرار برنامه، در دستور کار اصلاح قرار گرفت.

این نشست با حضور مهندس طاهر موهبتی، معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت، نمایندگان معاونت‌های تخصصی، مسئولان سازمان‌های بیمه‌گر، رؤسا و مدیران دانشگاه‌های علوم پزشکی مجری برنامه، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، فرمانداران و مسئولان محلی به صورت حضوری و وبیناری برگزار شد.

در این جلسه، روند اجرای برنامه ملی پزشکی خانواده و نظام ارجاع در شهرهای منتخب به دقت مورد واکاوی قرار گرفت. محورهای اصلی این نشست شامل بررسی وضعیت آماده‌سازی زیرساخت‌ها، سازماندهی شبکه ارائه خدمات، تأمین نیروی انسانی مورد نیاز، تقویت همکاری‌ها با سازمان‌های بیمه‌گر و فراهم‌سازی الزامات اجرایی بود که بر لزوم تقویت هماهنگی میان دستگاه‌های مرتبط جهت تسهیل مسیر اجرای این طرح تأکید شد.

بر اساس گزارش ارائه‌شده در این نشست، ۱۲ «تیم پیشران» وظیفه ارزیابی، پایش و پشتیبانی مستمر از دانشگاه‌های علوم پزشکی را بر عهده دارند. نتایج پایش‌های صورت‌گرفته نشان می‌دهد که ۸۵ درصد دانشگاه‌های مجری در سطح نخست، عملکردی مطابق با استانداردهای تعریف‌شده داشته و امتیاز مورد انتظار را کسب کرده‌اند.

در پایان این نشست، ضمن شناسایی دانشگاه‌هایی که در مسیر اجرا با چالش‌هایی مواجه بوده‌اند، بر رفع موانع و اصلاح فرآیندهای اجرایی آن‌ها تأکید شد تا روند استقرار «پزشکی خانواده» در شهرهای منتخب با سرعت و دقت بیشتری تداوم یابد.