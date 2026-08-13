تیمهای عملیاتی اورژانس استان یزد آماده خدمت به زائران رضوی
همزمان با سالروز شهادت امام رضا (ع)، تیمهای عملیاتی اورژانس یزد در مشهد مقدس آماده ارائه خدمات درمانی به زائران هستند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد
و بنا بر اعلام روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، همزمان با سالروز شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع) و مراسم پایانی ماه صفر، تیمهای عملیاتی فوریتهای پزشکی اورژانس استان یزد، به منظور ارائه خدمات درمانی به زائران حضرت ثامنالحجج (ع)، در مشهد مقدس مستقر شدهاند.
این تیمها متشکل از دو دستگاه آمبولانس به همراه چهار نفر از کارشناسان فوریتهای پزشکی، به منظور خدمت به زائران امام هشتم به مشهد مقدس اعزام شدهاند و تا ۲۳ مردادماه به ارائه خدمات فوریتهای پزشکی میپردازند.