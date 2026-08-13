به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد و بنا بر اعلام روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، همزمان با سالروز شهادت حضرت علی بن موسی الرضا (ع) و مراسم پایانی ماه صفر، تیم‌های عملیاتی فوریت‌های پزشکی اورژانس استان یزد، به منظور ارائه خدمات درمانی به زائران حضرت ثامن‌الحجج (ع)، در مشهد مقدس مستقر شده‌اند.

این تیم‌ها متشکل از دو دستگاه آمبولانس به همراه چهار نفر از کارشناسان فوریت‌های پزشکی، به منظور خدمت به زائران امام هشتم به مشهد مقدس اعزام شده‌اند و تا ۲۳ مردادماه به ارائه خدمات فوریت‌های پزشکی می‌پردازند.