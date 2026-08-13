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استاندار گیلان گفت: جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر ظرفیتهای علمی، اقتصادی، دفاعی و زیرساختی و با حفظ وحدت و همبستگی ملی، مسیر پیشرفت و توسعه را ادامه خواهد داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ هادی حقشناس در یادواره شهدای دهستان شوئیل از توابع شهرستان رودسر، ضمن تسلیت سالروز رحلت پیامبر گرامی اسلام (ص)، شهادت امام حسن مجتبی (ع) و فرارسیدن سالروز شهادت امام رضا (ع)، افزود: سیره پیامبر اکرم (ص) سرشار از درسهای اخلاقی، انسانی، رحمت، گذشت، صبر و مسئولیتپذیری است و جامعه امروز نیز میتواند با بهرهگیری از این آموزهها، مسیر وحدت و همدلی را تقویت کند.
وی با اشاره به محاصره اقتصادی مسلمانان در شعب ابیطالب، گفت: فشار اقتصادی و محدودیت موضوع جدیدی در تاریخ نیست و ملتها در دورههای مختلف با چنین شرایطی مواجه بودهاند، اما تجربه تاریخی نشان داده است که ایمان، همبستگی، خودباوری و اتکا به ظرفیتهای داخلی میتواند جوامع را از شرایط دشوار عبور دهد.
استقلال پایدار در گرو توانمندی اقتصادی و زیرساختی
استاندار گیلان با تاکید بر اینکه استقلال پایدار کشور شامل استقلال در همه حوزههای سیاسی، اقتصادی، علمی، صنعتی، انرژی، دفاعی و زیرساختی کشور میشود، گفت: جمهوری اسلامی ایران در سالهای گذشته توانسته در حوزههای مختلف علمی، صنعتی، دفاعی و زیرساختی ظرفیتهای قابل توجهی ایجاد کند که پالایشگاه ستاره خلیج فارس یکی از نمونههای مهم این توانمندی است.
هادی حقشناس با اشاره به فشارهای اقتصادی و محدودیتهای بینالمللی، افزود: کشور در سالهای گذشته با مسائل مختلفی از جمله تحریم، همهگیری کرونا، حوادث طبیعی و اجتماعی و دیگر فشارها مواجه بوده، اما با وجود این شرایط، فعالیتهای اقتصادی، اجتماعی و عمرانی کشور ادامه یافته است.
وی با تاکید بر ضرورت تقویت تابآوری اقتصادی و رفع ناترازی انرژی، گفت: کشور برای عبور از چالشهای اقتصادی به افزایش بهرهوری، توسعه تولید، سرمایهگذاری، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و تقویت زیرساختهای انرژی نیاز دارد.
استاندار گیلان با اشاره به شهادت جمعی از فرماندهان و مسئولان کشور در جریان جنگ اخیر، گفت: جمهوری اسلامی ایران نشان داد که ساختارهای کشور بر پایه یک فرد یا مجموعه محدود بنا نشده و از ظرفیتهای مدیریتی و انسانی گستردهای برخوردار است.
هادی حقشناس افزود: مهمترین پشتوانه کشور در شرایط دشوار، علاوه بر توانمندیهای دفاعی و زیرساختی، مردم هستند و حفظ وحدت و همبستگی ملی باید به عنوان یک سرمایه مهم مورد توجه قرار گیرد.
مشکلات کشور باید صادقانه و واقعبینانه برای مردم تبیین شود
استاندار گیلان با اشاره به محدودیت منابع عمرانی، گفت: منابع موجود برای اجرای همه طرحهای مورد نیاز کشور و استان کافی نیست و به همین دلیل باید طرحها اولویتبندی و از منابع، به صورت بهینه استفاده شود.
هادی حق شناس با اشاره به نیاز حدود ۸ هزار میلیارد تومانی یکی از سدهای استان برای تکمیل، افزود: در شرایطی که بودجه عمرانی استان حدود هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان است، روشن است که نمیتوان تمام نیازهای زیرساختی را با اعتبارات دولتی پاسخ داد و باید از ظرفیتهای مختلف برای تامین منابع استفاده کرد.
وی با بیان اینکه مردم باید در جریان واقعیتهای اقتصادی، محدودیت منابع و همچنین ظرفیتها و دستاوردهای کشور قرار گیرند، گفت: در کنار بیان کاستیها، باید ظرفیتهای کشور و اقداماتی را که در سالهای گذشته انجام شده را برای مردم تبیین کرد چراکه نگاه واقعبینانه به مسائل میتواند زمینه تصمیمگیری بهتر و امیدآفرینی در جامعه را فراهم کند.
جوانان ایرانی سرمایه اصلی پیشرفت کشور هستند
استاندار گیلان گفت: جوانان ایرانی در حوزههای مختلف مانند فناوریهای نوین و هوش مصنوعی نیز توانمندیهای ارزشمندی دارند و استفاده از این ظرفیت میتواند به شتاب گرفتن روند توسعه کشور کمک کند.
هادی حق شناس با اشاره به برگزاری یادواره شهدای دهستان شوئل، افزود: یادواره شهدا فرصتی برای زنده نگه داشتن فرهنگ ایثار و فداکاری و بازخوانی ارزشهایی همچون اخلاق، وحدت، صبر، مسئولیتپذیری و خدمت به مردم است.
استاندار گیلان با اشاره به راهپیمایی عظیم اربعین حسینی، گفت: اربعین یک سرمایه بزرگ فرهنگی و اجتماعی برای جهان اسلام است و حضور گسترده ملتهای مختلف در این رویداد نشاندهنده ظرفیت بالای فرهنگ دینی برای ایجاد همدلی، ارتباط میان ملتها و تقویت پیوندهای اجتماعی است.
وی با تاکید بر ضرورت تداوم وحدت و همدلی بین مردم و حفظ سرمایه اجتماعی برای عبور از شرایط دشوار فعلی، گفت: امروز همه مسئولان کشور بر ضرورت حل مشکلات مردم تاکید دارند تا با حفظ وحدت، استفاده از ظرفیتهای داخلی، مشارکت مردم و تقویت زیرساختهای اقتصادی و تولیدی، آیندهای روشنتر برای کشور رقم بزنیم.