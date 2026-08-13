استاندار گیلان گفت: جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر ظرفیت‌های علمی، اقتصادی، دفاعی و زیرساختی و با حفظ وحدت و همبستگی ملی، مسیر پیشرفت و توسعه را ادامه خواهد داد.

استاندار گیلان در یادواره شهدای دهستان شوئیل رودسر استاندار گیلان در یادواره شهدای دهستان شوئیل رودسر استاندار گیلان در یادواره شهدای دهستان شوئیل رودسر استاندار گیلان در یادواره شهدای دهستان شوئیل رودسر استاندار گیلان در یادواره شهدای دهستان شوئیل رودسر استاندار گیلان در یادواره شهدای دهستان شوئیل رودسر استاندار گیلان در یادواره شهدای دهستان شوئیل رودسر استاندار گیلان در یادواره شهدای دهستان شوئیل رودسر استاندار گیلان در یادواره شهدای دهستان شوئیل رودسر استاندار گیلان در یادواره شهدای دهستان شوئیل رودسر استاندار گیلان در یادواره شهدای دهستان شوئیل رودسر

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ هادی حق‌شناس در یادواره شهدای دهستان شوئیل از توابع شهرستان رودسر، ضمن تسلیت سالروز رحلت پیامبر گرامی اسلام (ص)، شهادت امام حسن مجتبی (ع) و فرارسیدن سالروز شهادت امام رضا (ع)، افزود: سیره پیامبر اکرم (ص) سرشار از درس‌های اخلاقی، انسانی، رحمت، گذشت، صبر و مسئولیت‌پذیری است و جامعه امروز نیز می‌تواند با بهره‌گیری از این آموزه‌ها، مسیر وحدت و همدلی را تقویت کند.

وی با اشاره به محاصره اقتصادی مسلمانان در شعب ابی‌طالب، گفت: فشار اقتصادی و محدودیت موضوع جدیدی در تاریخ نیست و ملت‌ها در دوره‌های مختلف با چنین شرایطی مواجه بوده‌اند، اما تجربه تاریخی نشان داده است که ایمان، همبستگی، خودباوری و اتکا به ظرفیت‌های داخلی می‌تواند جوامع را از شرایط دشوار عبور دهد.

استقلال پایدار در گرو توانمندی اقتصادی و زیرساختی

استاندار گیلان با تاکید بر اینکه استقلال پایدار کشور شامل استقلال در همه حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، علمی، صنعتی، انرژی، دفاعی و زیرساختی کشور می‌شود، گفت: جمهوری اسلامی ایران در سال‌های گذشته توانسته در حوزه‌های مختلف علمی، صنعتی، دفاعی و زیرساختی ظرفیت‌های قابل توجهی ایجاد کند که پالایشگاه ستاره خلیج فارس یکی از نمونه‌های مهم این توانمندی است.

هادی حق‌شناس با اشاره به فشار‌های اقتصادی و محدودیت‌های بین‌المللی، افزود: کشور در سال‌های گذشته با مسائل مختلفی از جمله تحریم، همه‌گیری کرونا، حوادث طبیعی و اجتماعی و دیگر فشار‌ها مواجه بوده، اما با وجود این شرایط، فعالیت‌های اقتصادی، اجتماعی و عمرانی کشور ادامه یافته است.

وی با تاکید بر ضرورت تقویت تاب‌آوری اقتصادی و رفع ناترازی انرژی، گفت: کشور برای عبور از چالش‌های اقتصادی به افزایش بهره‌وری، توسعه تولید، سرمایه‌گذاری، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و تقویت زیرساخت‌های انرژی نیاز دارد.

استاندار گیلان با اشاره به شهادت جمعی از فرماندهان و مسئولان کشور در جریان جنگ اخیر، گفت: جمهوری اسلامی ایران نشان داد که ساختار‌های کشور بر پایه یک فرد یا مجموعه محدود بنا نشده و از ظرفیت‌های مدیریتی و انسانی گسترده‌ای برخوردار است.

هادی حق‌شناس افزود: مهم‌ترین پشتوانه کشور در شرایط دشوار، علاوه بر توانمندی‌های دفاعی و زیرساختی، مردم هستند و حفظ وحدت و همبستگی ملی باید به عنوان یک سرمایه مهم مورد توجه قرار گیرد.

مشکلات کشور باید صادقانه و واقع‌بینانه برای مردم تبیین شود

استاندار گیلان با اشاره به محدودیت منابع عمرانی، گفت: منابع موجود برای اجرای همه طرح‌های مورد نیاز کشور و استان کافی نیست و به همین دلیل باید طرح‌ها اولویت‌بندی و از منابع، به صورت بهینه استفاده شود.

هادی حق شناس با اشاره به نیاز حدود ۸ هزار میلیارد تومانی یکی از سد‌های استان برای تکمیل، افزود: در شرایطی که بودجه عمرانی استان حدود هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان است، روشن است که نمی‌توان تمام نیاز‌های زیرساختی را با اعتبارات دولتی پاسخ داد و باید از ظرفیت‌های مختلف برای تامین منابع استفاده کرد.

وی با بیان اینکه مردم باید در جریان واقعیت‌های اقتصادی، محدودیت منابع و همچنین ظرفیت‌ها و دستاورد‌های کشور قرار گیرند، گفت: در کنار بیان کاستی‌ها، باید ظرفیت‌های کشور و اقداماتی را که در سال‌های گذشته انجام شده را برای مردم تبیین کرد چراکه نگاه واقع‌بینانه به مسائل می‌تواند زمینه تصمیم‌گیری بهتر و امیدآفرینی در جامعه را فراهم کند.

جوانان ایرانی سرمایه اصلی پیشرفت کشور هستند

استاندار گیلان گفت: جوانان ایرانی در حوزه‌های مختلف مانند فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی نیز توانمندی‌های ارزشمندی دارند و استفاده از این ظرفیت می‌تواند به شتاب گرفتن روند توسعه کشور کمک کند.

هادی حق شناس با اشاره به برگزاری یادواره شهدای دهستان شوئل، افزود: یادواره شهدا فرصتی برای زنده نگه داشتن فرهنگ ایثار و فداکاری و بازخوانی ارزش‌هایی همچون اخلاق، وحدت، صبر، مسئولیت‌پذیری و خدمت به مردم است.

استاندار گیلان با اشاره به راهپیمایی عظیم اربعین حسینی، گفت: اربعین یک سرمایه بزرگ فرهنگی و اجتماعی برای جهان اسلام است و حضور گسترده ملت‌های مختلف در این رویداد نشان‌دهنده ظرفیت بالای فرهنگ دینی برای ایجاد همدلی، ارتباط میان ملت‌ها و تقویت پیوند‌های اجتماعی است.

وی با تاکید بر ضرورت تداوم وحدت و همدلی بین مردم و حفظ سرمایه اجتماعی برای عبور از شرایط دشوار فعلی، گفت: امروز همه مسئولان کشور بر ضرورت حل مشکلات مردم تاکید دارند تا با حفظ وحدت، استفاده از ظرفیت‌های داخلی، مشارکت مردم و تقویت زیرساخت‌های اقتصادی و تولیدی، آینده‌ای روشن‌تر برای کشور رقم بزنیم.