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برخورد دو خودروی سمند و پژو ۴۰۵ در محور خسروشیرین به آباده دو فوتی و شش مصدوم بر جای گذاشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،رئیس اورژانس پیشبیمارستانی شهرستان آباده گفت: در پی این سانحه، دو نفر در صحنه جان باختند و شش نفر نیز دچار مصدومیت شدند.
او ادامه داد: با حضور سریع نیروهای اورژانس و انجام اقدامات اولیه درمانی، مصدومان حادثه توسط سه دستگاه آمبولانس به بیمارستان حضرت امام خمینی (ره) شهرستان آباده منتقل شدند تا اقدامات تخصصی و پیشرفته پزشکی برای آنان انجام شود.
صادق رضا فرهادی افزود: رعایت سرعت مطمئنه، توجه به قوانین راهنمایی و رانندگی و پرهیز از هرگونه عجله و سبقتهای خطرناک در جادههای اصلی بسیار مهم و حائز اهمیت است.