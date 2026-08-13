مردم نقاط مختلف مازندران همزمان با سالروز شهادت امام رضا(ع) با برگزاری دسته‌های عزاداری و آیین‌های سینه‌زنی، ارادت خود را به امام هشتم شیعیان ابراز کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، همزمان با سالروز شهادت حضرت علی بن موسی‌الرضا(ع)، مراسم دسته‌روی، سینه‌زنی و عزاداری در نقاط مختلف استان مازندران برگزار شد.

مردم شهرها و مناطق مختلف استان با حضور در دسته‌های عزاداری و آیین‌های سوگواری، در غم شهادت امام هشتم شیعیان به عزاداری پرداختند.

هیئت‌های مذهبی نیز با برگزاری مراسم دسته‌روی و سینه‌زنی، جلوه‌هایی از ارادت مردم مازندران به اهل‌بیت(ع) را به نمایش گذاشتند.