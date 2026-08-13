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مجموعه تلویزیونی «دختر امپراتور» با انتخاب مخاطبان در نظرسنجی شبکه تماشا، از جمعه ۲۳ مرداد ماه ساعت ۱۹ روی آنتن شبکه تماشا میرود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، در راستای افزایش تعامل با مخاطبان و توجه به سلیقه بینندگان، شبکه تماشا اقدام به برگزاری نظرسنجی میان چهار مجموعه تلویزیونی پرطرفدار شرقی کرد.
در این نظرسنجی، سریالهای «ایسان»، «دختر امپراتور»، «امپراتور دریا» و «جونگ میونگ» بهعنوان گزینههای انتخاب مخاطبان معرفی شدند.
پس از گذشت بیش از یک هفته و با مشارکت گسترده علاقهمندان، در نهایت «دختر امپراتور» با کسب ۳۳ درصد آرا در صدر جدول قرار گرفت و «ایسان» با ۳۱ درصد آرا در جایگاه دوم ایستاد. همچنین «جونگ میونگ» و «امپراتور دریا» هر کدام با کسب ۱۸ درصد آرا، به صورت مشترک رتبه سوم را به خود اختصاص دادند.
در این نظرسنجی بیش از ۲۳ هزار نفر از مخاطبان شبکه تماشا شرکت کردند و آرای آنان نقش تعیینکنندهای در انتخاب مجموعه جدید این شبکه داشت.
با توجه به استقبال و درخواست مخاطبان برای پخش «دختر امپراتور»، این مجموعه تلویزیونی از جمعه ۲۳ مرداد ماه ساعت ۱۹ روی آنتن شبکه تماشا میرود و بازپخش آن نیز در ساعتهای ۷، ۱۴ و ۲۴ خواهد بود.
داستان جذاب و افسانه ایِ «دختر امپراتور»، حکایت دو خواهر است که یکی دختر واقعی و دیگری دختر خوانده امپراطور است. دختر دوم امپراطور پس از مرگ مادرش با تنها گلِ سری که از مادر دارد موفق میشود خود را به عنوان دختر حقیقی امپراطور معرفی کند. دختر اول با پی بردن به راز بزرگ زندگی پدرش به دنبال ماجراجوییهایی در خاندان امپراطور بر میآید و ...
کارگردانی این مجموعه تلویزیونی را لی سانگ و فیلمنامه آن را هوآنگ جین یانگ نگارش کرده است و هنرمندانی همچون سئو هیون جین، سئو وو، لی چه ریونگ، جو هیون جائه و... در آن نقش آفرینی کردهاند.
شبکه تماشا با برگزاری این نظرسنجی تلاش کرده است تا مخاطبان را در انتخاب و بازپخش مجموعههای محبوب تلویزیونی سهیم کند و بیش از پیش برنامههای خود را بر اساس سلیقه و خواست بینندگان تنظیم کند.