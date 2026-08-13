مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان رضوی گفت: اکنون برای همه مقاصد از مبدا مشهد، ظرفیت پیش‌فروش بلیت فعال است و با رصد مستمر میزان تقاضا، سرویس‌های فوق‌العاده در زمان نیاز راه‌اندازی می‌شود.

جعفر شهامت در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، با اشاره به برنامه‌ریزی حمل‌ونقل زائران رضوی در دهه پایانی ماه صفر افزود: برای هر یک از مسیرهای اصلی، مسئول مشخص تعیین شده و وضعیت پیش‌فروش بلیت و ظرفیت ناوگان هر دو ساعت بررسی می‌شود.

وی ادامه داد: مسیرهای تهران، مازندران، کرمان و بندرعباس، اصفهان، سیستان‌وبلوچستان، یزد، شیراز، گلستان، تبریز و بیرجند به‌طور مستمر پایش می‌شوند و هر زمان افزایش تقاضا ضرورت داشته باشد، تصمیم برای بازگشایی سرویس فوق‌العاده در همان زمان اتخاذ می شود.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان رضوی گفت: روند پایش ظرفیت‌ها تا ظهر امروز پیگیری می‌شود تا برای سفرهای دو روز آینده نیز ظرفیت خالی و امکان تهیه بلیت برای مسافران فراهم باشد.

وی همچنین با اشاره به تجربه سامان‌دهی ناوگان در پایانه مرزی مهران گفت: در یک دوره عملیاتی، یک‌هزار و ۳۵۳ سرویس به مقصد مشهد انجام شد و نزدیک به ۳۵ هزار مسافر جابه‌جا شدند.

شهامت افزود: در این عملیات، به‌طور متوسط هر ۱۰ دقیقه یک اتوبوس به مقصد مشهد اعزام می‌شد و اعزام ناوگان با کمترین تأخیر انجام گرفت.