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رقابتهای دستجات آزاد اسکیت اینلاین فری استایل شاخه اسپیداسلالوم انتخابی تیم ملی در اصفهان برگزار میشود.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، این رقابتها با حضور ورزشکاران اینلاین فریاستایل از استانهای مختلف کشور، جمعه و شنبه (۲۳ و ۲۴ مرداد) در نجف آباد اصفهان برگزار می شود و شرکتکنندگان در ۲ رده سنی زیر ۱۹ سال و بالای ۱۹ سال، برای کسب عناوین برتر به رقابت میپردازند.
این مسابقات با هدف ایجاد فرصت رقابت برای ورزشکاران این رشته و شناسایی ظرفیتهای برتر اینلاین فریاستایل کشور برگزار میشود.
روز نخست مسابقات به بخش بانوان اختصاص دارد.