به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، این رقابت‌ها با حضور ورزشکاران اینلاین فری‌استایل از استان‌های مختلف کشور، جمعه و شنبه (۲۳ و ۲۴ مرداد) در نجف آباد اصفهان برگزار می شود و شرکت‌کنندگان در ۲ رده سنی زیر ۱۹ سال و بالای ۱۹ سال، برای کسب عناوین برتر به رقابت می‌پردازند.

این مسابقات با هدف ایجاد فرصت رقابت برای ورزشکاران این رشته و شناسایی ظرفیت‌های برتر اینلاین فری‌استایل کشور برگزار می‌شود.

روز نخست مسابقات به بخش بانوان اختصاص دارد.