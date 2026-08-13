محکوم به قصاص در مازندران پس از نزدیک به ۲۸ سال حبس، با رضایت خانواده مقتول و فراهم شدن زمینه آزادی، از زندان آزاد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، محکوم به قصاص در مازندران پس از نزدیک به ۲۸ سال حبس، با رضایت خانواده مقتول و فراهم شدن زمینه آزادی، از زندان آزاد شد.

این زندانی که از سال ۱۳۷۸ در زندان به سر می‌برد، پس از طی سال‌ها حبس و تحمل دوران محکومیت، با رضایت خانواده مقتول از قصاص رهایی یافت و پس از نزدیک به سه دهه، بار دیگر طعم آزادی را چشید.

وی که در مقطعی از دوران حبس تا پای اجرای حکم قصاص نیز رفته بود، درباره آن روز‌ها گفت: آن لحظات برایش بسیار سخت و همراه با دلهره بوده، اما امید و توکل به خدا را از دست نداده است.

این زندانی در طول سال‌های حبس، با حضور در دوره‌های مهارت‌آموزی، هنر سوزن‌دوزی را فرا گرفت و این مهارت را به دیگر مددجویان نیز آموزش داد.

او با اشاره به آموزش این هنر به حدود ۴۰ نفر از مددجویان، گفت: وقتی بتوانی هنری را که یاد گرفته‌ای به فرد دیگری آموزش بدهی تا از آن درآمد کسب کند و نانی به خانه ببرد، احساس خوبی پیدا می‌کنی.

اکنون پس از ۲۸ سال، با رضایت خانواده مقتول و پرداخت مبلغ مورد توافق برای گذشت، زمینه آزادی این زندانی فراهم شده است.

وی در پیامی خطاب به خانواده مقتول، ضمن قدردانی از گذشت آنان گفت: «چیزی ندارم که بگویم؛ فقط از ته دلم از آنها تشکر می‌کنم و امیدوارم خدا خیرشان بدهد.»

این آزادی همزمان با ایام رحلت پیامبر اکرم (ص)، شهادت امام حسن مجتبی (ع) و شهادت امام رضا (ع) رقم خورد؛ ایامی که گذشت و بخشش، جلوه‌ای دوباره از فرهنگ ایثار و کرامت انسانی را به نمایش گذاشت.

این فرد ۵۴ ساله که مادر خود را از دست داده و پدرش نیز بیمار است، اکنون امیدوار است پس از آزادی بتواند زندگی خود را از سر بگیرد و به شغل سابقش در زمینه کسب‌وکار و تجارت بازگردد.

وی با بیان اینکه نمی‌خواهد دیگر به زندان بازگردد، گفت: «ان‌شاءالله این زندان آخرین دغدغه زندگی من باشد و دیگر برنگردم و حتی به برگشتن هم فکر نکنم.»

پایان این پرونده پس از نزدیک به ۲۸ سال، نه با اجرای حکم، بلکه با گذشت و بخشش رقم خورد؛ فرصتی دوباره برای مردی که می‌گوید می‌خواهد باقی عمرش را بیرون از دیوار‌های زندان و در کنار خانواده سپری کند.

گزارش از مقداد بهرامی