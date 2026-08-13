یادواره سرداران و ۴۸ شهید دهستان آسپاس اقلید همزمان با ۲۸ صفر سالروز رحلت نبی اکرم صلوات الله علیه و شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،مراسم سی و ششمین یادواره سرداران و ۴۸ شهید دهستان آسپاس و توابع همراه با گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید و شهدای جنگ رمضان همزمان با ۲۸ صفر سالروز رحلت نبی اکرم صلوات الله علیه و شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام با حضور و سخنرانی سردار دکتر ابراهیم عزیزی رئیس کمیسیون امنیت ملی در مجلس شورای اسلامی برگزار شد.

این مراسم با اجرای ویژه برنامه‌های فرهنگی از جمله اجرای تئاتر آوای میناب، مداحی، دکلمه و شعر سرایی و تجلیل ویژه از سه خانواده شهید جنگ رمضان برگزار شد.

شهرستان اقلید در طول انقلاب اسلامی و هشت سال دفاع مقدس و جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و جنگ رمضان ۴۴۰ شهید و بیش از هزار و ۸۰۰ جانباز و ۲۷ آزاده تقدیم نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران کرده است.