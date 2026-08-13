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نماینده ولی فقیه در لرستان با صدور پیامی مرزشکنی محمدجواد بیرانوند وزنهبردار لرستانی در مسابقات آسیایی ازبکستان را تبریک گفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، متن پیام تبریک حجتالاسلام والمسلمین سید احمدرضا شاهرخی در پی مرزشکنی محمدجواد بیرانوند، وزنه بردار لرستانی در مسابقات آسیایی ازبکستان به شرح زیر است؛
«بسمه تعالی»
مولای متقیان امیر مومنان علی (ع):
«قوّ علی خدمتک جوارحی و اشدد علی العزیمة جوانحی»
(پروردگارا، اندام مرا بر خدمتگزارىات نیرومند ساز و درونم را در تصمیم گیرى قوى دار)
جوانگرایی و پی بردن به استعدادهای جوانان در هر فرصتی خصوصاً ورزش، سرمایه ارزشمندی برای کشور عزیزمان ایران اسلامی میباشد و میدان دادن به آنان، پرورش بازیکنان، کسب تجربه، اثبات تواناییها، در آوردگاه ورزش و کسب موفقیتهای متعدد، تجربهای غرورانگیز است که باعث شادمانی همگان میشود.
کسب ۹ نشان طلای ارزشمند و ثبت رکوردهای آسیایی و جهانی، توسط جوان برومند محمدجواد بیرانوند و به اهتزاز درآوردن پرچم پرافتخار جمهوری اسلامی ایران در مسابقات بینالمللی باعث افتخار و نشانه اراده قوی و همت والای جوانان این مرز و بوم است.
با تبریک به این جوان قهرمان لرستانی و خانواده گرامی و مربیان و دستاندرکاران ورزش استان لرستان، به ویژه مردم شریف شهرستان بروجرد از خداوند متعال برای ایشان تندرستی، توفیقات روزافزون و پیروزیهای مکرر را خواستارم.
سید احمدرضا شاهرخی
نماینده ولی فقیه در لرستان و امامجمعه خرم آباد
۲۲ مردادماه ۱۴۰۵